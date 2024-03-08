نزل تردد Majid Kids أطفال الجديد 2024 على النايل سات وعيش اللحظة بدون انقطاع مع الصغار

كيف يمكن الحصول على تردد قناة ماجد الجديد؟، هكذا تتساءل معظم الأمهات عن الترددات الجديدة التابعة لقناة ماجد، حيث أن قناة ماجد هي من أهم القنوات التي تقدم محتوى هام للأطفال، فهي تقدم افلام ومسلسلات كرتونية، وكذلك أيضاً تقدم برامج ممتعة خاصة للأطفال بأعمارهم المختلفة، وسوف نتعرف من خلال السطور التالية على أهم الترددات الجديدة التابعة لقناة ماجد على قمر النايل سات والعرب سات، فتابعونا.

تردد قناة ماجد الجديد

إذا كنت تبحث عزيزي القارئ عن أحدث ترددات قناة ماجد الجديدة على النايل سات، فيمكنك ذلك بكل سهولة من خلال ما يلي:

التردد هو 11411.

معامل التصحيح هو ⅚.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ماجد الجديدة على العرب سات

أما عن تردد قناة ماجد على قمر العرب سات، فتكون على النحو التالي:

التردد هو 11804.

الاستقطاب عمودي.

معامل التصحيح ⅚.

معدل الترميز 27500.

أهم البرامج المقدمة من قناة ماجد

تقدم قناة ماجد أهم وأفضل المسلسلات الكرتونية التي تجعل الطفل يستمتع بمشاهدتها والتعلم منها، ومن أهم هذه البرامج ما يلي:

المسلسل الكرتوني أمونة.

المسلسل الكرتوني فندق بصل وفلفل.

المسلسل الكرتوني زكية الزكية.

المسلسل الكرتوني مدرسة البنات.

المسلسل الكرتوني كسلان.

المسلسل الكرتوني فطين.

قدمنا لكم من خلال هذه المقالة أحدث الترددات الخاصة بقناة ماجد على القمر نايل سات والقمر عرب سات، كما تعرفنا على أهم البرامج التي تقدمها القناة.