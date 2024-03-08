اتفرج مجانا.. تشكيل مباراة الأهلي والزمالك اليوم الجمعة 2024/3/8 وجميع القنوات المجانيه الناقله

سنعرض لكم عبر موقعنا البديل تشكيل مباراة الأهلي والزمالك، وهذا ما تتطلع إليه جماهير الكرة المصرية بشوق إلى المواجهة الكروية المثيرة، حيث يلتقي القطبان الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للموسم 2022-2023، المقرر إقامتها غدًا الجمعة على ملعب الأول بارك في الرياض، و يتوقع أن يشهد اللقاء تشكيلة مفاجئة من قبل المديرين الفنيين، حيث يرجى توقع 5 مفاجآت في التشكيل للأهلي والزمالك وفقًا لتصريحات الإعلامي أحمد شوبير على راديو “أون سبورت إف إم”.

تشكيل مباراة الأهلي والزمالك

قال “شوبير” إن المفاجآت التكتيكية لتشكيل مباراة الأهلي والزمالك يتضمن الاعتماد على محمد أشرف “روقا” في وسط الملعب بدلاً من محمد شحاتة، والبدء ب مصطفى شلبي بدلاً من ناصر ماهر، وأخيراً الاعتماد على ناصر منسي في الهجوم بدلاً من سيف الدين الجزيري، وكشف عن تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الأهلي، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد أشرف روقا، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، مصطفى شلبي، ناصر منسي.

مفاجآت كولر في نهائي كأس العالم

أوضح “شوبير” أن “كولر” السويسري يخطط لمفاجأت ل لنادي الزمالك، حيث سيبدأ بـ حسين الشحات بدلاً من رضا سليم وعمرو السولية بدلاً من أحمد نبيل كوكا، وأكد أيضاً أن تشكيلة الأهلي تتألف من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، موديست.

ويسعى النادي الأهلي للفوز بكأس مصر للمرة 39، فيما يسعى الزمالك للحصول على اللقب التاريخي للمرة 29.