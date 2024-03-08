شاهد ببلاش.. جميع القنوات الناقلة وموعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كاس مصر اليوم 2024/3/8 بجودة عالية HD

يتصدر تاريخ موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس مصر ويظهر أولاً في نتائج البحث على محرك “جوجل” بعد التعديل الرسمي الذي تم أمس، ويعتبر هذا اللقاء الرياضي من الأحداث البارزة في الوقت الحالي، حيث يحظى باهتمام العديد من عشاق كرة القدم، ويأتي هذا النهائي بطعم خاص لأنه يُقام لأول مرة في دولة أخرى وتحديداً في المملكة العربية السعودية على استاد “الأول بارك” موطن نادي النصر.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك

اللجنة المنظمة لكأس مصر لمباراة الأهلي ضد الزمالك تعلن عن موعد المواجهة بين الفريقين ، والتي من المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة السابعة مساءاً ،وكانت اللجنة قد استقرت على هذا الموعد النهائي لكأس مصر قبل أن يتم التغيير إلى الساعة السابعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبلة.

الموعد الجديد لمباراة الأهلي ضد الزمالك

تنطلق صافرة انطلاق المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك في كأس مصر يوم الجمعة المقبلة الموافق 8 مارس في ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وسوف يبدأ اللقاء في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، و 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، و 5:30 مساءً بتوقيت المغرب.

مشوار الأهلي والزمالك لكأس مصر

بدأ الأهلي مشواره في كأس مصر بفوز نظيف على منتخب السويس حيث تقدم في دور الـ 16 بالفوز 2-0 على الداخلية، ثم حقق فوزًا 2-1 في ربع النهائي على المصري، وفي نصف النهائي تغلب على إنبي 3-0 بينما بدأ الزمالك مشواره بفوز 3-2 على بروكسي، وتقدم في دور الـ 16 بفوز 3-1 على فاركو، وفي ربع النهائي قهر المقاولون العرب بنتيجة 6-1، و في نصف النهائي تخطى الزمالك بيراميدز بفوز 4-3 بركلات الترجيح بعد تعادل 3-3 في الوقت الأصلي.

قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر

وتحددت قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر، بعدما أعلن تركي آل الشيخ، خلال الساعات الماضية، عن نقل المباراة عبر قناتي mbc مصر وأون سبورت وسيكون معلق المباراة هو مدحت شلبي عبر القناتين في بث مشترك بينهما.