اتفرج ببلاش.. جميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم أمام الزمالك الجمعة 8 مارس 2024 في نهائي كأس مصر

تصدّرت القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2024 محرك البحث “جوجل” خلال الساعات الأخيرة، وذلك بواسطة عشاق الكرة داخل الوطن العربي وخاصةً من جماهير الأهلي والزمالك الذين يتساءلون عن تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة، ونتابع عبر البديل كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة وقنواتها الناقلة وأسماء المعلقين فتابعونا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

يمكنكم متابعة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر مباشرة عبر قناة “أون تايم سبورتس” و “إم بي سي مصر” المفتوحة والمجانية، وتقام المباراة غداً الجمعة في تمام السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

معلقين مباراة الأهلي والزمالك

ستُعلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2023 عبر ثلاثة مذيعين وهم:

مدحت شلبي على شاشة قناة MBC مصر.

أيمن الكاشف على شاشة قناة ON TIME SPORTS 1 القناة الصوتية الأولى.

محمد الكواليني على شاشة قناة ON TIME SPORTS 1 القناة الصوتية الثانية.

وسيكون حكم المباراة البرازيلي أندرسون دارونكو، المُلقب بـ “أقوى حكم في العالم”.

احصائيات الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة

تعتبر مواجهة الأهلي والزمالك القادمة تشكل القمة الرقم 247 بين قطبي الكرة المصرية وقبل انطلاق “ديربي القاهرة” يبرز الأهلي أنه الفريق الأكثر تفوقًا في تاريخ الديربي، حيث حاز على الانتصار في 108 مباراة من أصل 246 فيما شهد 80 تعادلا وحقق الزمالك الانتصار في 58 لقاء، والتقى الفريقان في 32 مرة سابقة في بطولة كأس مصر، وشهدت 19 مباراة نهائية آخرها في يوليو 2022، حيث فاز الزمالك بنتيجة 2-1، وفي تلك المواجهات النهائية احتكمت التفوقات إلى الأهلي في 9 مباريات، بينما حقق الزمالك نفس العدد من الانتصارات وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.