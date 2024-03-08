الحلقة الاولي 1.. حقيقة عرض جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان 2024 وجميع القنوات الناقله hd

يتساءل العديد من جمهور وعشاق محمد رمضان حول حقيقة عرض جعفر العمدة مصير الجزء الثاني عرض الجزء الثاني رمضان 2024، بعد النجاح الباهر الذي حققه الجزء الأول من المسلسل في الموسم الماضي، وقد أعلن الفنان محمد رمضان عن توقيع عقد مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني ويظل السؤال يتكرر حول موعد العرض في ظل إعلان قائمة مسلسلات رمضان 2024.

حقيقة عرض جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان 2024

أعلن الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على منصة اكس أنه لم يشارك في الماراثون الرمضاني لعام 2024، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي هو رفض المخرج محمد سامي لعدة عناصر في السيناريو، وأكد أيضًا أن مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني سيعرض في رمضان القادم 2025، وتوقع أن يحقق نجاحاً باهراً.

ابطال مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني

الكثير من النجوم يشاركون في مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني، حيث يؤدي كل منهم دورًا مهمًا في المسلسل، ويتضمن أبطال المسلسل ما يلي:

يتألق الفنان محمد رمضان في دور جعفر العمدة، البطل الرئيسي في القصة.

تجسد الفنانة زينة دور إحدى زوجات جعفر العمدة.

تؤدي الفنانة هالة صدقي شخصية والدة جعفر العمدة صفصف.

تلعب الفنانة إيمان العاصي دور إحدى زوجات جعفر العمدة، وهي ابنة سيد فتح الله.

تشارك الفنانة مي كساب بدور إحدى زوجات جعفر العمدة، وتظهر كأم لابنها سيف.

تشارك الفنانة منه فضالي أيضًا بدور إحدى زوجات جعفر العمدة.

يشارك أحمد داش بشخصية ابن جعفر العمدة.

بالإضافة إلى عدد من الفنانين الآخرين مثل منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، عماد صفوت، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، إحسان الترك، وضيف الشرف بيومي فؤاد.