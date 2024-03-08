“بجوده فائقة” تردد قناة بين سبورت 2024 الجديد لمشاهدات المباريات العالمية

ما هو تردد قناة بين سبورت؟، هكذا يتساءل الكثير من الأشخاص محبي متابعة الدوري الأوربي الممتاز وكذلك الدور الآسيوي وغيره من المباريات المختلفة حول العالم والتي تقوم بجذب عدد كبير من الأشخاص من جميع الدول العربية المختلفة، حيث أننا سنقدم لكم من خلال هذه المقالة أحدث ترددات قناة بين سبورت الرياضية، وذلك على قمر النايل سات والعرب سات، فتابعونا.

تردد قناة بين سبورت

تعد قناة بين سبورت واحدة من ضمن مجموعة قنوات بين والتي تهتم بعرض محتوى الأخبار والسياسة والاقتصاد وغيره من المحتويات المختلفة، وتتميز قناة بين سبورت بأنها تقوم بعرض أهم المباريات العالمية التي لا يمكن أن تجدها في القنوات الرياضية الأخرى، ولذلك نذكر لك عزيزي القارئ، أهم ترددات القناة على النايل سات والعرب سات، وهي على النحو التالي:

التردد هو 12264.

معامل التصحيح 4/3.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب رأسي.

تردد قناة بين سبورت على العرب سات

أما عن تردد القناة على عرب سات، فيكون على النحو التالي:

التردد هو 12379.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل التصحيح 6/5.

تردد قناة بين سبورت على سهيل سات

أما عن تردد القناة على قمر سهيل سات، فيكون على النحو التالي:

التردد هو 11547.

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح 3/2

الاستقطاب رأسي.

قدمنا لكم من خلال هذه المقالة تردد قناة بين سبورت على القمر نايل سات وقمر العرب سات وسهيل سات.