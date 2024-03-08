” ابسط ياعم هتاخد 1000″ خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة وكيفية التأمين عليها

كيف يمكن التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة؟، حيث أن الدولة قامت بتوفير منحة إلكترونية للتقديم من خلالها وذلك للحصول على مبلغ ألف جنيه للأشخاص العاملين أعمال حرة، وقد جاء هذا القرار بناءً على قانون العمل التي تم إصداره برقم 12 لعام 2003م والذي يتبع للعمالة غير المنتظمة، ولذلك نقدم لك عزيزي القارئ من خلال السطور التالية، أهم المعلومات المتعلقة بهذه المنحة مع كيفية التسجيل بها، فتابعونا من خلال السطور التالية.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

يمكن التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة عبر الإنترنت، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

عليك بالدخول على رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة .

بعد ذلك قم باختيار أيقونة “إنشاء حساب جديد”.

سوف يطلب منك إدخال البيانات الخاصة بك.

قم بإدخال الرقم القومي التابع للشخص المقدم والموقف التأميني وتاريخ الميلاد.

يتم كتابة اسم العامل رباعيا، والتأكد من إدخاله بشكل صحيح بما يتوافق مع البطاقة الشخصية لعدم رفض الطلب.

يتم إدخال أيضاً المهنة الحالية التي يعمل بها هذا الشخص وكذلك الحالة الاجتماعية ورقم الهاتف.

كيف يمكن التأمين على العمالة غير المنتظمة؟

تقدم خدمة التأمينات الاجتماعية إمكانية التأمين على العمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال نظام يعرف ب21%، حيث أنه ينقسم على نحوين، 9% يتم دفعها من قبل العامل للتأمينات، و12% تدفع من قبل صاحب العمل، حيث أن هذا النظام يضم العديد من المزايا المختلفة لهؤلاء العمال.

قدمنا لكم من خلال هذه المقالة طريقة التسجيل في منحة العمالة غير منتظمة، ونظام التأمين على العمالة غير المنتظمة.