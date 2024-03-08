الحق قدم الان.. رابط التقديم في مسابقة 18 الف معلم مساعد صف عبر منصة الوظائف الحكومية

يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية التقديم في مسابقة 18 الف معلم، حيث قامت هيئة التنظيم والإدارة بالإعلان عن فتح باب التقديم لمسابقة تعيين ثمانية عشر ألف معلم، وذلك لتعيين ما يعادل من أحد عشر ألفًا ومائة وأربعة عشر ألف مدرس مساعد صف، ومن ثم 16886 مدرسًا مساعدًا للمواد وذلك ابتداءً من شهر يناير، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لسد احتياجات المدارس في كافة المحافظات، كما قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتحديد جميع التخصصات المطلوبة بمسابقة تعيين 18 الف معلم، وذلك للصفوف الإبتدائية ومنها ( الرابع والخامس والسادس الإبتدائي، ومن ثم تشتمل على بعض التخصصات في المسابقة، ومنها الرياضيات والدراسات، لذا سوف نوضح في هذا المقال كافة التفاصيل.

التقديم في مسابقة 18 الف معلم

أعلنت وزارة التربية والتعليم بأنه يمكنك التقديم في مسابقة 18 ألف معلم بسهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولًا قم بالدخول إلى منصة الوظائف الحكومية.

ثم بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى البوابة، ومن ثم قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

وكذلك أيضًا قم بالضغط على أيقونة “الوظائف”الموجودة الأعلى.

ومن ثم قم بتحديد خيار وظيفة مدرس مساعد معلم صف، وذلك للصفوف الإبتدائية (الأول، الثاني، الثالث) الإبتدائي وذلك حسب المحافظة ومكان الإقامة.

وأيضًا قم بإدخال جميع المعلومات والأوراق والمستندات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم بعد ذلك يجب التأكد من صحة المعلومات، وبعد ذلك قم بالضغط على التالي، ثم اضغط على كلمة حفظ، وبعد ذلك أرسل الطلب.

المؤهلات المطلوبة في مسابقة 18 ألف معلم

قام الجهاز المركزي، بتحديد المؤهلات المطلوبة للتقديم في مسابقة 18 ألف معلم، ومن هذه المؤهلات ما يلي: