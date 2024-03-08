من هم المستفيدين من الدعم الاجتماعي أبوظبي + وكيف يحدد مبلغ الدعم للفئات المختلفة

تحرص هيئة أبوظبي للضمان الاجتماعي على توفير الدعم للأشخاص الذين يعنون من الفقر وزوي الاحتياجات الخاصة، وتساءل الكثيرون عن، من هم المستفيدين من الدعم الاجتماعي الذي تقدمة هيئة أبوظبي، ومن خلال الأسطر التالية نبين المستفيدين من الضمان الاجتماعي في الإمارات، كما سنوضح شروط استحقاق الدعم المقدم من هيئة أبوظبي، وقيمة الدعم.

من هم المستفيدين من الدعم الاجتماعي؟

تمنح الهيئة الدعم الاجتماعي للأشخاص الأشد احتياجًا في الوطن، حيث إن الهدف الأساسي للدعم هو العمل على مساعدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، لذلك يقدم في الدعم الأشخاص التالية:

الأسر المواطنة التي يقل دخلها عن خط الدعم.

الأسر المواطنة التي تعاني من ظروف اجتماعية أو اقتصادية صعبة.

الأفراد المواطنين الذين لا عائل لهم ولا مصدر دخل لهم.

الأشخاص من ذوي الإعاقة.

كبار السن.

الأرامل والمطلقات.

الأيتام.

الأسر التي تعاني من أمراض مزمنة.

الأسر التي تعرضت لكوارث طبيعية أو حوادث.

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كم مبلغ الدعم الاجتماعي؟

قدرت هيئة أبوظبي للضمان الاجتماعي قيمة الدعم كما يلي:

عدد الأشخاص المبلغ التقديري للفرد (دَرْهم) عدد الإفراد ما دون 14 عامًا 22235 عدد الأفراد الذين يبلغون 14 عامًا فمَا فوق 23725 رب الأسرة 27450 ذوي الإعاقة 1000″ يُضاف إلى راتب الضمان الاجتماعي: كبار السن 500″يُضاف إلى راتب الضمان الاجتماعي”

ما العلم أن هذا الدعم لا يصرف إلا من توافرت فيه الشروط التي وضعتها الهيئة.

ما هي شروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي؟

وضّحت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي معايير برنامَج الدعم الاجتماعي، حيث يجب على المستفيد أن يستوفي الشروط التالية: