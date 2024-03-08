هل يستفيد السجين من حساب المواطن استفسر الآن عبر حساب المواطن رقم التواصل

يقد حساب المواطن الدعم للمواطنين الذين انطبق علهم شروط البرنامَج، والتي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مراعاة للفئة الأشد احتياجًا، ومن الأسئلة الشائعة التي يسألها المستفيدون من الحساب هل يستفيد السجين من دعم البرنامج، يعنون ذلك هل تتوافق حالة السجين مع الشروط التي يقدم الدعم من خلالها، سنجيب عن هذا السؤال وغيره من الاستفسارات خلال الأسطر التالية.

حساب المواطن رَقَم التواصل

يقدم حساب المواطن العديد من قنوات التواصل مع البرنامَج ليتمكن جميع المستفيدين من الحصول على كافة المعلومات التي يرودنها، وكذلك جميع الخِدْمَات المقدمة من البرنامَج، كما يتيح أيضا الاستفسار والاستعلام عن الدعم وأهلية الاستحقاق وغير ذلك من الأمور التي يريد المستفيدون الاطلاع عليها، ومن اهم هذه القنوات رقم التواصل المجاني مع البرنامَج، حيث يمكن التواصل على الرَّقْم التالي: 19912

هل السجين يستحق حساب المواطن؟

بين حساب المواطن أن السجين لا يستحق حساب المواطن وسيتوقف الدعم الخاص به على الفور، وحين ذلك يمكن للزوجة التقديم كمسؤول رئيس عن الأسرة لتحصل على دعم الحساب لها والتابعين، كما بين ذلك القائمون على حساب المواطن على صفحة الحساب على تويتر.

اهلا بك ، بإمكان الزوجة التسجيل ( كمستفيد رئيسي ) واختيار " عائلة سجين " وإضافة الابناء كتابعين ، ولايتم إضافة الزوج ، ولابد من إرفاق مستند يثبت حالة السجين من المديرية العامة للسجون . — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 1, 2019

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زوجي مسجون كيف اسجل في حساب المواطن؟

تستطيع زوجة السجين التقديم على حساب المواطن للحصول على الدعم الذي توقف بسبب تعرض زوجها للسجن وعد أهليته لاستحقاق الدعم عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على صفحة حساب المواطن. تسجيل الدخول عبر إنشاء حساب أو النفاذ الوطني. اضغط على “ابدأ الخدمة”. قومي بملء جميع البينات المطلوبة. أرفقي المستندات المطلوب والتي من أهما إثبات حالة السجين من المديرية العامة للسجون. اضغطي موافقة على الشروط والأحكام.

قدمي طلبكي، حيث سيتم مراجعته ومراسلتكي بالنتيجة للصرف الدعم المقدم من البرنامج.