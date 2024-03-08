استفسار عن الضمان المطور ما هي اسباب عدم القبول في الضمان المطور + شروط الاستحقاق

أصبح الآن خِدْمَات الضمان المطور مقدمه للجميع بخطوات سهلة، حيث يمكن للمستفيدين الاستفسار عن الضمان المطور عبر موقع الضمان الاجتماعي بكل سهولة، كما يمكنهم أيضا من حالة الأهلية واستكمالهم للشروط الاستحقاق من خلال منصة الضمان المطور، ومن خلال الأسطر التالية سنين هذين الأمرين بالتفصيل كما سنبين أسباب رفض طلب الضمان لتجنب إيقاف الدعم.

استفسار عن الضمان المطور

يمكن الاستعلام عن الضمان المطور عبر موقع الضمان الذي يتيح كافة الخِدْمَات التي يقدمه البرنامَج من خلال الموقع، ومنها الاستعلام، حيث يمكن الاستعلام باتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة الضمان الاجتماعي المطور. اضغط على نظام الحماية الاجتماعية، ثم اختر برنامَج الضمان المطور. اضغط التسجيل عن طريق النفاذ الوطني، ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور كما في نظام أبشر. أدخل رمز التحقق المرسل على الجوال. اتبع التعليمات المطلوبة، ثم اضغط على أهلية المستفيد.

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شروط الضمان الاجتماعي المطور

وضع القائمون على برنامَج الضمان المطور مجموع من الشروط التي تضمن وصول زكاة المال القائم عليها دعم الضمان المطور لمستحقيه، ومن هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المتقد سعودي الجنسية ومقيمًا في المملكة بشكل دائم. أن يكون دخل الأسرة للمستفيد أقل من الحد الأدنى المانع للضمان. لا يكون ساكن في أحد دور الإيواء التابعة للحكومة. يلتزم بتعليمات البرنامَج في التأهيل والبحث عن العمل.

اسباب عدم قبول في الضمان المطور

وترجع أسباب رفض الضمان المطور لتجاوز المستفيد في أحد الأسباب الأتية:

تجاوز الدخل الكلي للأسرة الحد الأدنى المانع للضمان. أي من التابعين ليس ساكن مع الأسرة في نفس المنزل. وجود نقص في البينات المقدمة لدى البرنامج نحو عد تسجيل كل الزوجات في حالة التعدد. عدم وجود عقد إيجار إلكتروني. وجود ضريبة على السجل التجاري تشير إلى أن الدخل يتجاوز الحد الأدنى المانع للضمان.

من أهم ما يلتفت إليه المستفيدون من الضمان المطور هو التأكد من شروط الضمان والاستفسار الدائم عن أهلية الاستحقاق لتجنب وقف الدعم وقد بينا لكم تفاصيل ذلك الأمر عبر مقالنا.