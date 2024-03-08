“www.rsu. ma تسجيل الدخول” ما هي اسباب رفض طلب الدعم المباشر وطريقة الاطلاع عليها + تقديم شكاية

توجه الحكومة المغربية الدعم المباشر إلى الفئات الأشد احتياجا لذلك وضعت له شروط ومعايير لابد من توفرها في المستفيد، لذلك يجب على المستفيدين من الدعم الاطلاع على اسباب رفض طلب الدعم المباشر لتجنب إيقاف الدعم، كما يجب أيضا أن يطلعوا على طريقة تقديم الشكاية والتسجيل في السجل الموحد، والذي سنبينه في الأسطر التالية.

www.rsu. ma تسجيل الدخول

التسجيل في السجل الموحد يكون بخطوات مبسطة وهذا من تسهيل الحكومة على المواطنين أن تتيح لهم الخِدْمَات بشكل مبسط، حيث يمكنك التسجيل باتباع الخطوات التالية:

أولا: لابد من إحضار التالي:

المعرف الرقمي.

المعرف الاجتماعي.

المعرف المدني، هذه الثلاث لكل فرد من أفراد الأسرة.

ثانيًا: الدخول على رابط موقع السجل الاجتماعي الموحد من هنــا لإنشاء حساب بالبيانات الشخصية على موقع السجل.

ثالثًا: الدخول على الحساب الخاص بالمستفيد وتسجيل البيانات المطلوب.

رابعا: تقدم الطلب.

اقرأ أيضا:

اسباب رفض طلب الدعم المباشر

يصرف الدعم المباشر للمواطنين الذين استكملوا الشروط التي وضعتها الحكومة المغربية لمستفيدي الدعم، وعند مخالفة أي منها يتم إيقاف الدعم عن المستفيد، حيث يمكن إيقاف الدعم للأسباب التالية:

لو كان رب الأسرة له دخل ثابت.

أو أن الأسرة تحصل على أعانة طفولة.

ليس مصرح بزوج المتقدمة للدعم.

إذا كان أحد الوالدين يستفيد من التعوضيات العائلية.

طريقة تقديم شكاية عدم الاستفادة

وفي حالة وجود أي اعتراض أو شكاية تريد أن توجهها إلى الحكومة لإزالة الضرر عنك عليك اتباع الأتي:

الولوج إلى بوابة الوطنية للشكايات من هنــا.

اختيار المؤسسة المعنية.

إدخال مضمون الشكوى.

إدخال المعلومات الشخصية.

اضغط تقديم الشكوى.

بهذا يتأكد أن القائمون على الدعم الاجتماعي المباشر حريصين على التأكد من استحقاق كل فرد من المستفيدين من الدعم، لذلك يجب الاطلاع على اسباب رفض طلب الدعم المباشر لتجنبها والتي بينها بالتفصيل في مقالنا.