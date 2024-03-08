“وزارة العمل” الاستعلام عن اسماء المشمولين في الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، رابط الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بمختلف الوجبات التي تم التقديم إليها، فضلاً عن أن الوجبة السابعة تأخرت عن الوجبات السابقة، نظرًا للطلبات المتعددة التي تقدمت في إطار الحصول على مثل هذه المساعدات، وهي موجهة لشريحة كبيرة من المواطنين مما تأتي لتخفيف العبء الاقتصادي عنهم، ويمكن الإطلاع عن كافة المشمولين كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن اسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وفقًا لما يلي:-

في البداية قم بالذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ومن ثم قم بإدخال اسم المستخدم ورقم الهوية.

القيام بالضغط على زر “تسجيل الدخول”.

بعد ذلك يتم اختيار الوجبة التي عليها الدور.

القيام بإدخال باقي البيانات الخاصة بالشخص المستفيد.

ليتم في النهاية استخراج جميع الكشوفات الخاصة بالوجبة السابعة.

ما هي شروط الرعاية الاجتماعية في العراق

تتمثل أهم شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية بالعراق، وفقًا للأتي:-