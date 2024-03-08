غرس القيم الجميلة للأطفال【﻿ليلي　والورق】شاهده على قناة بيبي كيدز للأطفال الجديد

تتمتع قناة بيبي كيدز بالعديد من المميزات التي تجعلها أفضل القنوات الموجهة للأطفال، حيث تسعى إلى تقديم محتوى هادف للأطفال، وهي إلى ذلك تنوع من برامجها ما بين تعليمي وترفيهي وتثقيفي، تحرص القناة على تقديم محتوى مفيد للأطفال بعيدًا عن العنف أو عن ما يجعل الأطفال يميلوا نحو الكسل بل هي تغرس فيهم القيم والتفاعل مع واجباتهم، ومن أجل أهمية القناة لدى جميع الأطفال نقدم لكم تردد قناة بيبي كيدز على القمر الصناعي نايل سات وطريقة ضبطه على التلفزيون واهم ما تقدمه القناة من برامج.

تردد قناة بيبي كيدز للأطفال

يمكنك مشاهدة قناة بيبي كيدز على شاشة التلفزيون بضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11393.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

أهم برامج قناة بيبي كيدز للأطفال

تتميز برامج قناة بيبي كيدز للأطفال بالتنوع في جميع المجالات التعليمية والتثقيفية والترفيهية، والتي تعمل على بناء أفكار الأطفال وغرس القيم فيهم، ومن هذه البرامج التي تقدمها القناة التالي:

برنامج ليلى والورق: يعلم الأطفال القيم الجميلة.

برنامج النشاطات: يُنمّي مهارات الطفل المعرفية.

برنامج ألعاب التخمين: يُنمّي ذكاء الطفل.

برنامج الطبيعة والحيوانات: يُعلّم الطفل ضرورة ربط الإنسان بالبيئة.

برنامج أغاني وآيات: برنامج تثقيفي ديني.

برنامج تشييد صداقات: يُعلّم الطفل كيفية تكوين صداقة والتفاعل مع الآخرين.

برنامج الخيال والإبداع: يُنمّي إبداع الطفل.

برنامج السيرك آتٍ للمدينة: برنامج ترفيهي مُسلٍّ.

برنامج غني مع الحروف والأرقام: برنامج تعليمي ترفيهي.

وغير ذلك العديد من البرامج والأغاني التي تهدف إلى تكامل الشخصية عند الأطفال، وقد بينا لكم من خلال مقالنا أهمية قناة بيبي كيدز للأطفال كما ذكرنا تردد قناة بيبي كيدز للأطفال على القمر الصناعي النايل سات.