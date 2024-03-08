“نهائي كأس مصر” ثبت الان تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك  في نهائي كاس مصر اليوم الجمعة 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك فى نهائى كأس مصر ، حيث ينتظر محبو ومشجعو كرة القدم بفارغ الصبر معرفة القنوات التي ستنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، والتى ستقام اليوم الجمعة الموافق 8 مارس 2024، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وذلك بالمملكة العربية السعودية في هذا السياق، سنقدم لكم جميع المعلومات الخاصة بكيفية الحصول على تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و والزمالك فى نهائي كأس مصر ، وكذلك طرق ضبط الترددات من اجل الاستمتاع بمشاهدة المباراة.

القنوات الفضائية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر:

من المتوقع أن تقوم شبكة قنوات “أون تايم سبورتس”، وقناة MBC مصر، وقناة الأهلي، وقناة الزمالك بنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بالإضافة إلى ذلك، قد تقوم قناة “أبوظبي الرياضية 1” وقناة “SSC” السعودية أيضًا بنقل المباراة التى تقام لاول مرة داخل المملكة العربيه السعوديه .

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم:

القناة :أون تايم سبورت 1:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

جودة البث: HD.

تردد قناة SSC الرياضيةالسعودية:

التردد: 12523.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

جودة البث: HD.

تردد قناة MBC مصر:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11470.

المعدل الترميز: 27500.

المعدل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 الناقلةلمباراةالأهليوالزمالك:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الخاصبالقناة: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة النادى الأهلي 2024: