تردد قناة وناسة أطفال الجديد على النايل سات وعرب سات

يشاهدها الكثير من الصغار حول الدول العربية تعد قنه وناسه للأطفال من افضل القنوات التي تعمل علي تسلية أوقات الأطفال بإضافة اكتسابه المهارات، تعليمهم الكثير من الحروف والأرقام باللغتين العربية والانجليزية تبث من خلال شخصيات كرتونية تعمل علي جذب انتباه العديد من الأطفال، دائما من عمر أل 3 سنوات حتي 14 سنه ينجذبون إلي البرامج التي تقدم من قبل القناه، من خلاله تلك الموضوع سنوضح لكم البرامج والأناشيد التي تقدم عبر القناه، كيفية تحميل القناة علي شاشات التلفاز في السطور التالية.

قناة وناسه عبر النايل سات

يمكن معرفة التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على القمر الصناعي النايل سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الخاص بها: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معدل التصويب: 4/3.

وناسه علي العرب سات

التردد: 11470.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الاستقطاب الخاص بها: عمودي.

معدل الترميز الخاص بها: 27500.

خطوات تحميل قناه وناسه علي شاشات التلفاز

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة وناسة أطفال على الجهاز التلفاز، كما على النحو الأتي:-