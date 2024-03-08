تنزيل تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية الناي لسات بأعلى جودة ودقة هائلة

علي الرغم من وجود قنوات عديدة تبث برامج الأطفال إلا أن قناه طيور الجنة من اكثر القنوات التي تمتلك شعبية عالية نظرا إلي محتويا المنفرد بذاتها التي لم يسق له مثيل قبل ذلك علي القنوات التي تبث برامج الأطفال، لذا تعمل علي جذب انتباه الأطفال من محتوياها المتميز، تعمل جاهدة علي الارتقاء من اجل تطوير برامجها، تبث علي مدار 24 ساعه خلال اليوم دون انقطاع بسبب فواصل إعلانية، علما بانة من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة التي تتعلق بهذا الموضوع.

قناه طيور الجنه عبر النايل سات

معامل تصويب خطأ القناه: 4/3.

معامل الاستقطاب الخاصة بالقناة: أفقي.

التردد الخاص بها: 11258.

الترميز الخاص بالقناة: 27500.

خصائص قناه طيور الجنة

تسعي دائما علي تطوير برامجها حيث إنها تواكب العصر والسن.

تقدم الكثير من المحتويات المختلفة والمتنوعة.

تبث العديد من البرامج التي يتعلم من خلالها الأطفال في تنمية المهارات.

يتمكن الجميع من تحميل القناه علي شاشات التلفاز دون دفع أي رسوم مالية إطلاقا.

تقدم من خلال جودة عالية، صورة واضحة، شخصيات كرتونية ذات حركات مضحكة.

بعدة خطوات بسيطة تستطيع تنزيل القناه علي شاشات التلفاز