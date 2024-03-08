spa.gov.iq اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم محافظات العراقر

تعتبر الرعاية الاجتماعية في العراق، من أكثر البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين في جميع محافظات العراق، فضلاً عن أن الكثير من المستفيدين في حالة إنتظار كبيرة حول صدور الوجبة السابعة التي تأخرت عن الوجبات الماضية، مما أثارت جدلاً كبير بين العديد من الأشخاص ويرغبون في التعرف عليها، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليها الجميع.

كيف أستعلم عن اسماء الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

جاءت أهم خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية داخل محافظات العراق، وفقًا للأتي:-

عليك الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية من هنا.

ومن ثم يتم تحديد الوجبة التي ترغب في الإستعلام عنها.

ومن ثم يتم إدخال جميع البيانات المتعلقة بالمستفيد.

القيام بإختيار المحافظة المقيم بها المواطن المتقدم.

الضغط مباشرة على زر “بحث”.

وفي النهاية ستتمكن من عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالأهلية بكل سهولة.

موعد عرض الرعاية الاجتماعية في العراق

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الرعاية الاجتماعية تمر بعدة مراحل مختلفة، ومن بينها حصر جميع الطلبات المتقدمة من قبل المواطنين العراقيين، ومن ثم يتم العمل على مراجعة دقيقة لجميع الطلبات المقدمة وإجراء دراسة ميدانية للتأكد من صحة المعلومات التي تم إدخالها، كذلك يتم رصد أسماء ما هو منطبق عليه شروط وضوابط الحصول على دعم الرعاية في العراق.