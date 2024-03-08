2000 دينار في حساب طفلك.. طريقة التسجيل في منحة الطفل بالجزائر 2024 والشروط المطلوبة

أطلقت الحكومة الجزائرية منحة الطفل التي تصل قيمتها إلى 2000 دينار جزائري يتم التقديم إليها عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل، وتأتي هذه المنحة في إطار تلبية احتياجات الطفل وتقديم المساعدة المالية للأسر، فضلاً عن أنها تُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة وملائمة لجميع الأشخاص المتقدمين للحصول عليها، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية لكي يتعرف عليها الجميع.

شروط التقديم على منحة الطفل بالجزائر 2024

هناك بعض الشروط الهامة لكي يتم التقديم على منحة الطفل بالجزائر، وفقًا لما يلي:-

يجب ان تكون الأسرة تابعة لبرنامج أمان الإجتماعي.

كذلك يجب وأن يتراوح عمر الأطفال من 6 إل 9 سنوات.

إضافة إلى وجود حالة مرضية تستدعي التقديم على المنحة.

ألا يكون لدى الأسرة دخل شهري ثابت لكي يحق له التقديم.

الإلتزام بجميع المعايير التي تفرضها وزارة التشغيل الوطنية.

كيفية التسجيل في منحة الطفل بالجزائر

حتى يسهل القيام بالتقديم على منحة الطفل في الجزائر، لابد من اتباع الخطوات التي تتمثل في التالي:-