دعاء الجمعة الأخيرة من شهر شعبان 2024.. أدعية مستجابة رددها لعلها ساعة استجابة

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر شعبان 2024 يريد الكثير من المسلمين الحصول عليه من أجل الإكثار منه لهل هناك ساعة استجابة في تلك النهار وتتحقق كل الأماني وتتغير الأقدار أن يأتي رمضان وتأتي معه الخير كله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان لأنه شهر يسهو فيه العباد وهو الفاصل بين رجب ورمضان،

شهر شعبان هو الشهر التي ترفع فيه الأعمال إلى رب العباد فيغفر لمن يغفر ويتوب لمن يتوب، كما أنه شهر تحولت فيه القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، الإكثار من الدعاء يجعل العلاقة بين العبد وربه قوية وعلى تواصل دائم لأن العبد كلما زاد البلاء دعا الله وكلما النعم الله عليه بالخير والسعادة دعى ربه وحمده وشكره كثيراً لذلك عليكم التقرب والتضرع إلى الله في تلك الأيام المباركة واليوم عبر موقعنا ننشر لكم دعاء الجمعة الأخيرة من شهر شعبان 2024.

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر شعبان 2024

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

اللهم أختم لنا شهر شعبان مغفورين الذنب مجبورين الخاطر يستجاب لدعائنا.

اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

اللهم لا تصدّ عنا وجهك يوم نلقاك، اللهم لا تطردنا من بابك فمن لنا يا ربنا إن طردتنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين.



يارب في ليلة الجمعة ندعوك أن تستر عوراتنا وآمن روعاتنا يارب العالمين.

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.

اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا وعجّل لي به يانعم المجيب.



اللهم أسالك أن تجعل كل قضاء تقضيه لي خيرا بحق هذه الليلة المباركة يارب العالمين.



يارب أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.

موعد استطلاع هلال غرة رمضان 1445-2024

تلك هي الجمعة الأخيرة من شهر شعبان لعام 2024-1445 لذلك عليكم اغتنام الفرصة والتوبة عما مضى من ذنوب ومعاصي لكي تتبدل السيئات بالحسنات وكي تدخلون شهر رمضان وقلوبكم نقيه لا تريد سوى إرضاء الله واتباع سنة رسوله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام

وعليكم فعل الخيرات وترك المنكرات والإكثار من الدعاء والاستغفار والصلاة على النبي والتصدق على الفقراء والمحتاجين لأنها من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وقد مضى الكثير ولن يبقى سوى القليل على حلول شهر رمضان وسوف تقوم الإفتاء ومعهد البحوث الفلكية بتحري رؤية الهلال يوم الأحد الموافق 10 من مارس الجاري 2024 وفلكياً أول أيام الشهر الكريم الإثنين 11 من مارس ولكن يفصل في تحديد الموعد الرسمي رؤية هلال رمضان وكل عام والأمة الإسلامية والعربية بخير.