عيار 21 يقفز مجدداً.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 مارس 2024 في محلات الصاغة بيع وشراء

تتزايد عمليات تلك الفترة عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 مارس 2024 للبيع والشراء وخاصةً بأن الأسعار مازالت غير مستقرة في محلات الصاغة منذ القرارات الجديدة التي أعلن عنها البنك المركزي المصري، يتأثر سعر الذهب في البورصة بسبب العديد من العوامل وضمن أهم العوامل هو تحرير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، كما أن الارتفاع ينتج حسب العرض والطلب، وهذا جعل الذهب يقفز مرة أخرى في الأسواق المحلية والعالمية بصورة واضحة جداً،

ومع نهاية التعاملات المسائية ليوم الخميس ارتفع سعر الجنية الذهب في محلات الصاغة، تقوم محلات الصاغة بوضع الضريبة والرسوم الدمغة والمصنعية على كل جرام وتختلف قيمة المصنعية حسب نوعية الذهب والعيار الذي يختاره، ويتم تسجيل كل هذا بالفاتورة، تابعوا معنا السطور التالية للتعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 مارس 2024.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 مارس 2024

سعر بيع جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة اليوم وصل نحو 3680 جنيه ووصل سعر الشراء 3622.8 جنيه.

كما سجل بيع جرام الذهب عيار 21 3220 جنيه وتصل قيمة الشراء 3170 جنيه مصري.

ويصل جرام الذهب عيار 18 للبيع 2760 جنيه و السعر للشراء 2717.1 جنيه.

سعر بيع جرام عيار 14 2152.8 جنيه وسعر الشراء هو 2119.3 جنيه.

سعر بيع الجنيه الذهب وزن ثمانية جرام 25760 جنيه وسعر الشراء هو 25360 جنيه.

توقعات أسعار الذهب الفترة القادمة

أشارت العديد من المصادر أن الذهب سوف يقفز مجدداً الفترة القادمة ليصل إلى أعلى سعر، وبعد انهيار الجرام في عيار 21 يسجل الفترة القادمة نحو 3500 جنيه، وهذا نتيجة لارتفاع سعر أونصة الذهب عالمياً، مما أكد خبراء الذهب أن القيمة التي وصل إليها الذهب كبير قفزة جنونية في فترة زمنية قصيرة بين تراجع كبير لأكثر من 1000 جنيه وارتفاع لأكثر من 1000 جنيه في أقل من أسبوعين، وتسجل أونصة الذهب مع بداية التعاملات الصباحية ليوم الجمعة 8 مارس 2024 نحو 3165 دولارًا للبيع ونحو 3164 دولارًا للشراء.