بأمر ملكي… تعرف على الفئات المستفيدة من المكرمة الملكية عن شهر رمضان المبارك 1445

ساعات قليلة وتهل علينا نسمات ونفحات شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، ويتساءل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف المكرمة الملكية، حيث ينتظرها العديد من الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي، وتبلغ قيمتها 1500 ريال سعودي، الهدف الأساسي من هذه المكرمة هو تقديم الدعم للمواطنين الأكثر احتياجا والأقل دخلا لمساعدتهم في مواجهة تحديات المعيشة ودعم رب الأسرة في أداء واجباته تجاه بيته وزوجته وأولاده.

موعد صرف المكرمة الملكية خلال شهر رمضان المبارك

حتى الآن، لم يتم تحديد موعد رسمي لإيداع المكرمة الملكية في المملكة العربية السعودية من قبل أي جهة، ومع ذلك هناك توقعات تشير إلى أن موعد الصرف سيكون في منتصف شهر رمضان المبارك أو مع نهايته، حيث إنه يتم تحديد الموعد النهائي لصرف المكرمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، وسيتم الإعلان عنه عندما يتم تحديده.

تعرف على الشروط الخاصة باستحقاق المكرمة الملكية في شهر رمضان المبارك

بالنسبة لشروط استحقاق المكرمة الملكية خلال شهر رمضان المبارك، فإنها تتضمن ما يلي:

1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2. يجب أن يكون المتقدم مقيما في المملكة العربية السعودية وليس خارج البلاد.

3. يجب أن يكون المتقدم من الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي.

4. لا يجب أن يتقاضى المتقدم دخلا أعلى من الحد المحدد المنصوص عليه في المكرمة الملكية.

5. يجب ألا يمتلك المتقدم أصولا أو عقارات ذات قيمة عالية.

الفئات المستحقة للمكرمة الملكية تشمل:

1. المستفيدون من برنامج الضمان الاجتماعي.

2. الأيتام والأرامل.

3. أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.

4. المتقاعدون الذين ليس لديهم دخل.

5. جميع العاطلين عن العمل.