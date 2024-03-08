أعرف قبضك كام.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

يتساءل العديد من المواطنين والموظفين الذين يعملون في الجهاز الإداري للدولة في الساعات الأخيرة عبر محركات البحث جوجل عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، وكذلك عن الصافي الذي سيتم استلامه بعد زيادة الرواتب في عام 2024، من خلال هذا المقال عبر موقع البديل سوف نتعرف على تفاصيل صرف مرتبات شهر مارس.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، وزارة المالية أطلقت حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، حيث من المقرر تنفيذها مع صرف مرتبات شهر مارس، تتراوح قيمة الزيادة في المرتبات بين 1000 و1200 جنيه، ويمكن للموظفين الآن معرفة قيمة المرتب حسب الدرجة الوظيفية بعد تحديث الدرجات الوظيفية.

جدول زيادة المرتبات بعد الزيادة الأخيرة 2024

تم رفع مرتبات الدرجة الوظيفية السادسة من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه، بزيادة قدرها ألفي جنيه.

كما ارتفعت مرتبات الدرجة الوظيفية الخامسة من 4500 جنيه إلى 6500 جنيه، بزيادة قدرها ألفي جنيه.

وفيما يخص الدرجة الوظيفية الرابعة، ارتفعت مرتباتها من 5000 جنيه إلى 7000 جنيه، بزيادة قدرها ألفي جنيه.

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة