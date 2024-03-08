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أعرف قبضك كام.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة
يتساءل العديد من المواطنين والموظفين الذين يعملون في الجهاز الإداري للدولة في الساعات الأخيرة عبر محركات البحث جوجل عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، وكذلك عن الصافي الذي سيتم استلامه بعد زيادة الرواتب في عام 2024، من خلال هذا المقال عبر موقع البديل سوف نتعرف على تفاصيل صرف مرتبات شهر مارس.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، وزارة المالية أطلقت حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، حيث من المقرر تنفيذها مع صرف مرتبات شهر مارس، تتراوح قيمة الزيادة في المرتبات بين 1000 و1200 جنيه، ويمكن للموظفين الآن معرفة قيمة المرتب حسب الدرجة الوظيفية بعد تحديث الدرجات الوظيفية.
جدول زيادة المرتبات بعد الزيادة الأخيرة 2024
- تم رفع مرتبات الدرجة الوظيفية السادسة من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه، بزيادة قدرها ألفي جنيه.
- كما ارتفعت مرتبات الدرجة الوظيفية الخامسة من 4500 جنيه إلى 6500 جنيه، بزيادة قدرها ألفي جنيه.
- وفيما يخص الدرجة الوظيفية الرابعة، ارتفعت مرتباتها من 5000 جنيه إلى 7000 جنيه، بزيادة قدرها ألفي جنيه.
جدول صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة
- يوم الخميس 21 مارس 2024 يعتبر أول أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024.
- الأحد 24 مارس 2024 يأتي ثاني أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024.
- ويوم الإثنين 25 مارس 2024 يمثل اليوم الثالث من أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024.
- وفي الثلاثاء 26 مارس 2024، يكون اليوم الرابع لصرف مرتبات شهر مارس 2024.
- أما يوم الأربعاء 27 مارس 2024، فيعتبر اليوم الخامس والأخير من أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024.