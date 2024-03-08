“ببلاش من غير ما تنزل على القهوه”تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تنتظر الجماهير في مصر، والوطن العربي على وجه الخصوص لحظة انطلاق مباراة مهمة تختتم بها منافسات كأس مصر تجمع هذه المرة بين الفريقين المتنافسين التقليديين الأهلي والزمالك هذا الترقب جاء بعد أن حقق الأهلي الفوز على إنبي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وتمكن الزمالك من التغلب على بيرميدز وإزاحته من الدور قبل النهائي بضربات الجزاء المحتسبة، وستقام المباراة تحت رعاية الشركة المتحدة للرياضة احتفاءً بمئوية كرة القدم يتوقع لها أن تجتذب حضوراً كثيفاً من المشجعين المصريين، والعرب قد يصل عددهم إلى خمسة وعشرين ألف متفرج، وأعلن تركي آل الشيخ بأن اللاعب الأبرز في المباراة سيُكافأ بجائزة قدرها خمسون ألف دولار أمريكي، وسنقدم في هذا المقال تواتر القنوات الفضائية التي ستبث مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي الكأس المصري.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

يصطدم الأهلي بغريمه التقليدي الزمالك في مواجهة تنطلق في الثامن من مارس 2024 يوم الجمعة على أرضية ملعب “الأول بارك” بالرياض حين تشير الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي للقاهرة أما بالنسبة لمدينة مكة المكرمة فيحين موعد اللقاء في الثامنة مساءً.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد : 12303.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة أون تايم سبورت 2