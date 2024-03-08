“مافيش تشويش تاني”تردد قناة اون تايم سبورت 1 on time sport الناقلة لماتش الأهلي والزمالك

تعد قناة أون تايم سبورت القناة المعتمدة لنقل مباريات كرة القدم المصرية، والتي تُولي اهتماماً واسعاً بعرض المقابلات الكروية والأنباء الرياضية، وقد شهدت مؤخراً ارتفاعاً في معدلات البحث عن ترددها، وذلك بسبب تغطيتها لمباراة الكلاسيكو المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، وهذه المباراة ذات شعبية جماهيرية كبيرة بين المصريين، وفي إطار تسهيل عملية استقبال القناة على أجهزتكم، نُقدم لكم هنا عبر موقعنا السعودية نيوز جميع التفاصيل، والخطوات اللازمة لإضافة القناة إلى قائمتكم.

تردد قناة اون تايم سبورت 1 on time sport

في حال كنتم تسعون لمتابعة الأحداث الرياضية، والمباريات الحيوية على الساحة المصرية، والدولية يمكنكم ضبط أجهزتكم علي تردد قناة أون تايم سبورت 1 on time sport على القمر الصناعي نايل سات حيث تحظى هذه القناة بتغطية مميزة للدوري المصري الممتاز بالإضافة إلى حصولها مؤخرًا على الحقوق الحصرية لبث جميع المباريات الدولية لنادي الأهلي.

تردد قناة اون تايم سبورت 1 on time sport علي النايل سات

أسم القمر الصناعي: NileSat.

تردد قناة أون تايم سبورت : 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة اون تايم سبورت 1 on time sport علي العرب سات

أسم القمر الصناعي: Arb Sat.

تردد القناة: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

كيفية تثبيت قناة اون تايم سبورت 1 on time sport لمتابعة لقاء الأهلى

أولاً ابدأ بالوصول إلى قائمة التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

ثم تقوم باختيار التركيب .

بعدها تقوم باختيار اضافة تردد جديد .

بعد ذلك يجب عليك تدوين تردد قناة اون تايم سبورت 1 .

ثم تقوم بتحديد معامل الترميز والقطبية .

في النهاية، اضغط على الزر الموافق وانتظر قليلًا إلى أن يكتمل تحميل القناة، ثم يمكنك الاستمتاع بمشاهدة المباراة.

سيتم إطلاق صفارة انطلاق المباراة،وتحتضن المباراة استاد الأول بارك في المملكة العربية السعودية حيث يلتقي الفريقان اليوم الجمعة الذي يصادف 8 من مارس في الأوقات التالية: