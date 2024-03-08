سجل مفيش وقت.. رابط تسجيل منحة قفة رمضان بالجزائر 2024 والشروط المطلوبة للاستفادة
رابط تسجيل منحة قفة رمضان بالجزائر 2024، ترتفع مؤشرات البحث على جوجل في الجزائر حول المنحة الجديدة قفة التي تقدمها الدولة للمواطنين كل عام تزامناً مع حلول الشهر الكريم حيث تعتبر من أهم المساعدات المالية التي تدخل الفرحة والسعادة على قلوب الملايين من الأسر الجزائرية مع حلول شهر رمضان، كما يحصل على قفة رمضان من تنطبق عليهم شروط الاستحقاق لأنها منحة تقدم لفئات الاستحقاق من الدرجة الأولى لتخفيف العبء عنهم وتلبية مطالبهم التي يحتاجون إليها بشدة، دائماً تقدم الحكومة الجزائرية يد العون والمساعدة للأسر الجزائرية في ظل حالة الغلاء والتدهور الاقتصادي وتحديداً الفئات التي لا تعتمد على أي وسيلة دخل شهري ثابته، تابعوا معنا السطور التالي لمعرفة رابط تسجيل منحة قفة رمضان بالجزائر 2024.
رابط تسجيل منحة قفة رمضان بالجزائر 2024
تتم عملية التسجيل على منحة قفة رمضان الجديدة 2024 بشكل إلكتروني حسب تصريحات الحكومة لتسهيل الأمور على المواطنين وتوفير الوقت والمجهود لذا عليكم اتباع ما يلي:
- التوجة بالدخول على الموقع المخصص عند الضغط على هذا الرابط الأمانة العامة للحكومة الجزائر.
- ثم إختيار قفة رمضان 2024.
- تسجيل الرقم الوطني.
- تاريخ الميلاد.
- الحالة الاجتماعية.
- الولاية.
- رقم الجوال.
- إرفاق المستندات المطلوبة ثم النقر إرسال الطلب.
شروط التسجيل في منحة قفة رمضان 2024 بالجزائر
كشفت الحكومة الجزائرية عن معايير قبول المتقدمين على قفة رمضان للعام الجاري 2024-1445 وتأتي الضوابط اللازمة والشروط على النحو التالي
- أن يكون المتقدم من أصل الجنسية الجزائرية وأن يكون مقيم بالبلد بشكل دائم.
- لا يمتلك المتقدم أي وظيفة حكومية ولا يعادي أي راتب شهري عالي وغير مسجل بأي منظومة إجتماعية.
- عدم امتلاك المتقدم لأي أصول ولا سجلات تجارية.
- أن لا يقل عمر المتقدم على قفة رمضان عن 20 عام ولا يزيد عن 60 عاماً.
- المرأة الأرملة والمطلقة حاضنة الأطفال.