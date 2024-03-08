الفراخ تفاجئ الكل الان.. مفاجأة غير متوقعه في اسعار الفراخ اليوم الجمعه 8 مارس2024.. قوم املي الفريزر بسرعه

لاحظ موقع البحث الشهير جوجل تصاعدا في البحث عن قيمة الدجاج الأبيض في مصر في يوم الجمعة الموافق للثامن من شهر مارس لسنة 2024، الأمر الذي جاء متزامنا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، تم تسجيل ارتفاع في سعر كيلوجرام الدجاج، ومن المرجح أن تتابع الأسعار في التناقص خلال الأيام اللاحقة، في هذا التقرير الذي يندرج تحت موقع “البديل الاخباري” الإلكتروني، سنقدم لكم جميع التفاصيل المتعلقة بالسعر الحقيقي للدجاج الأبيض في المراكز التجارية بناءً على المعطيات الخاصة بيوم الجمعة الموافق للثامن من مارس للعام 2024.

أسعار الفراخ البيضاء في أسواق الأقصر

شهدت أسواق الأقصر اليوم ازديادا في تكلفة الدجاج الأبيض، حيث تراوح سعر الكيلو جرام بين 105 و110 جنيهات مصرية، وبالإضافة إلى ذلك، يتم تداول الدجاج في المحلات التجارية بما يقرب من 115 جنيها، مع العلم أن هناك اختلافات سعرية تتبع للمناطق المختلفة.

أسعار الفراخ الساسو في الأقصر

تم تدوين القيمة الوسطية لأسعار دجاج الساسو في منافذ بيع الأقصر بحوالي 110 جنيهات مصرية لكل كيلو جرام، فيما تتفاوت أسعار البيع في المحال التجارية بين 115 و125 جنيها مصريا لكل كيلوغرام من الفراخ.

أسعار البيض اليوم فى الأقصر

تم توثيق سعر علبة البيض الأبيض بحوالي 155 جنيه، بينما وصلت قيمة علبة البيض الأحمر لـ 160 جنيه، وارتفع سعر علبة البيض البلدي ليصل إلى 162 جنيه.

أسعار البانيه اليوم في الأقصر

تختلف تكلفة الكيلوجرام الواحد للبانيه بين 200 و230 جنيها مصريا، في حين يتراوح سعر الكيلوجرام من الشيش طاووق ما بين 200 و220 جنيهًا، وتتباين أسعار الكيلو للأوراك ما بين 90 و110 جنيهات، بينما يبلغ سعر الكيلو للكبدة حوالي 120 جنيهًا.

أسعار البط فى أسواق الأقصر اليوم

ملاحظة ارتفاع تكلفة كيلوجرام البط البلدي في الأقصر لتتراوح مابين 110 إلى 115 جنيه مصري واستقرار أسعار البط المسكوفي دون تغيير بقيمة تتأرجح بين 110 إلى 120 جنيه مصري.