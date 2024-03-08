اللي هتغنيك عن حاجات كتير في رمضان .. طريقة عمل القطايف في البيت بمكونات بسيطة جربيها ولن تندمي ابدا .. اعرفي الطريقة واعمليها في المنزل

طريقة عمل القطايف في البيت، استمتعوا بتحضير عجينة القطايف بطريقة مميزة، فإنها تعتبر من ألذ الحلويات الشرقية التي تحظى بشعبية واسعة بين الصغار والكبار، تتميز هذه الحلوى بطعمها المقرمش الرائع وتصميمها الجميل، مما يجعلها اختيارًا مثاليًا طوال السنة وخاصة في شهر رمضان المبارك، اكتشفوا معنا سحر تحضير عجينة القطايف بكل أسرارها في السطور التالية.

طريقة عمل القطايف في البيت

استعدوا لتحضير عجينة القطايف بسهولة، فهي تعتبر خيارًا رائعًا لربات البيوت، حيث تتميز بتكوينها البسيط وتوفر مكوناتها في كل منزل، لمعرفة مكونات عمل القطايف تابع كالتالي.

2 كوب ماء.

2 كوب ونصف دقيق.

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

رشة صغيرة ملح.

2/1 ملعقة سكر.

زيت للدهن.

للحشو: جوز الهند، فول سوداني، زبيب.

زيت غزير للقلي.

2 كوب شربات.

طريقة تحضير عجينه القطايف

جهزي الخلاط الكهربائي وضعي فيه الدقيق، والخميرة، والبيكنج بودر، والسكر، ورشة الملح، والماء الدافئ.

امزجي المكونات في الخلاط حتى تتجانس وتحصلي على القوام المثالي.

اتركي عجينة القطايف حتى تختمر وتتضاعف حجمها.

قدمي طاسة تيفال أو جرانيت، وادهنيها بقليل من الزيت الخفيف.

اسكبي 2 ملعقة من العجين في الطاسة، واحرصي على أن يكون شكلها دائريًا قدر الإمكان.

اتركي القطايف في الطاسة حتى تنضج، ثم ارفعيها من على النار.

استعدي للحشوة المفضلة، واملئي القطايف واغلقيها جيدًا من الجانب.

جهزي مقلاة بزيت غزير، واقلي القطايف حتى تحمر وتأخذ لونًا ذهبيًا.

ارفعيها من الزيت واغمسيها في الشربات لدقيقة.

اخرجيها من الشربات وصفيها جيدًا من الزائد.

ضعيها في طبق التقديم وزينيها بالقليل من المكسرات.

طريقة عمل شربات القطايف