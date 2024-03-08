تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports HD 1 الناقلة لمباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الاسباني

يسعى كثيرون للحصول على المعلومات الصحيحة حول تردد جديد لقناة بي ان سبورت 1 beIN Sports HD المتاحة عبر قمري النايل سات، والعرب سات تعرف قناة بي ان سبورت BEIN Sports HD 1 بتميزها في بثّ الأحداث الرياضية البارزة بجودة عالية في هذه السطور سنوافيك بالتردد المطلوب للقناة لكي تستمتع بمشاهدة فعاليات رياضية مثيرة بأعلى مستوى من الوضوح والدقة.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports HD 1

تتيح لك قناة بي ان سبورت 1 beIN Sports HD على القمرين الصناعيين نايل سات، وعرب سات فرصة الاستمتاع بتجربة مميزة لمشاهدة المحتويات بوضوح تام يصل الى دقة 1080بيكس ما يبرز أفضل الفعاليات الرياضية، والبرامج الترفيهية بجودة استثنائية يحسن نظام Dolby Audio من جودة الصوت لديك مزودًا إياك بصوت قوي، ونقي يعزز من متعة المشاهدة، وبالإمكان التمتع بالمحتوى عبر الانترنت بطريقة سريعة، وآمنة جاعلًا من تجربتك فريدة، ومثالية بكل المقاييس.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports HD 1 علي النايل سات

تردد بي ان سبورت : 12245.

معدل استقطاب الموجة: Vertical.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅔.

إشارة ارسال البث: DVB-S2.

معدل تردد الموجة: 8PSK.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports HD 1 على عرب سات

تردد بي ان سبورت : 11013.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅔.

خطوات ضبط وتثبيت قناة بي ان سبورت beIN Sports HD 1