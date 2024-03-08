غرامات صارمة وحبس 6 أشهر .. مفاجأة صادمة للمواطنين بشأن التصالح فى مخالفات البناء .. اعرف التفاصيل قبل فوات الاوان

التصالح فى مخالفات البناء، عزيزي القارئ، يجب عليك أن تكون على علم دقيق بجميع التفاصيل لتفادي الوقوع في مشاكل قانونية بخصوص الأراضي الزراعية التي تمتلكها، وضمان عدم انتهاك مواصفات البناء المحددة لها، يُعاقب الأشخاص الذين ينتهكون هذه القوانين بغرامات تتجاوز الـ50 ألف جنيه، حيث تم تنفيذ قوانين جديدة في مجال البناء بهدف حماية حقوق المواطنين وضمان الامتثال للمواصفات المطلوبة، يتم تفعيل عقوبات صارمة ضد المقاولين والمطورين الذين يخرقون هذه المواصفات، وتشمل هذه العقوبات السجن والغرامات.

التصالح في مخالفات البناء

في حالة حدوث انهيار كلي أو جزئي للمبنى، أو تهديد بالانهيار نتيجة لانتهاكات، يتعين على المسؤولين أن يواجهوا عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، هذا بالإضافة إلى فرض غرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة مرتين، ولا تزيد عن ثلاثة أضعاف قيمتها.

ما هي عقوبات مخالفات البناء

في هذا السياق، تفرض المادة 104 من القانون عقوبات صارمة على أي فرد يشرع في أعمال بناء دون التزام بالمواصفات الفنية المطلوبة أو يتجاوز الرسومات والمستندات المعتمدة، يمكن أن تتضمن هذه العقوبات السجن لفترة لا تقل عن ستة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى ثلاث مرات قيمة الأعمال غير الملتزمة بالمتطلبات، أو أحد العقوبتين، وذلك لكل من يتعامل مع تنفيذ، متابعة، تصميم، أو إشراف على أعمال البناء، أو يلجأ إلى التزوير في استخدام مواد البناء، أو يقوم باستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المعتمدة.

قانون البناء الموحدة