أحلى خبر لجميع مربين الفراخ والبط .. انخفاض غير متوقع في العلف الآن .. اسعار الاعلاف اليوم الجمعة 8 مارس 2024.. مش تتخيل نزل قد أي

اسعار الاعلاف اليوم، تفاقمت الأوضاع في سوق الأعلاف حيث شهدنا انخفاضًا بلغ 7 آلاف جنيه لطن الأعلاف مؤخرًا، مما أثار تداولات غير مستقرة وأثر سلبًا على القطاع الزراعي بشكل عام، يشكل هذا الانخفاض تحديًا كبيرًا للمزارعين وأصحاب المزارع، حيث يعتبر سعر الأعلاف المنخفض مصدر قلق بالنسبة لهم، نظرًا لأهميتها في تأثير جودة الأعلاف على الإنتاج الزراعي، تسهم الأعلاف بشكل كبير في توفير الغذاء اللازم للحيوانات، وتاريخياً، يعتبر ارتفاع أسعارها مصدرًا لخسائر مالية كبيرة للمزارعين، مما يهدد استدامة عملهم ويؤثر على اقتصادهم الشخصي.

انخفاض صادم في اسعار الاعلاف اليوم الجمعة 8 مارس

تندرج أسباب تخفيض أسعار الأعلاف تحت تأثير عدة عوامل.

بما في ذلك التقلبات العابرة للحدود الدولية والتكاليف المتزايدة للإنتاج وارتفاع أسعار الوقود.

يلعب العرض والطلب دورًا بارزًا في تحديد هذه الأسعار، حيث قد يؤدي ازدياد إنتاج الأعلاف أو تراجع الطلب إلى تناقص قيمتها. لمواجهة هذا التحدي.

يتعين على السلطات والمعنيين اتخاذ إجراءات سريعة لدعم المزارعين وتقديم حماية ضد تداعيات هذا الانخفاض.

يمكن أن تشمل هذه الإجراءات توفير دعم مالي مباشر للمزارعين المتأثرين وتقديم تسهيلات ائتمانية تساعدهم في التغلب على التحديات المالية هذه.

سعر طن الاعلاف اليوم الجمعة 8 مارس

أفادت مصادر تجارية بتسجيل ارتفاع في أسعار الجيلوتين المحلي بنسبة بروتين 60٪، حيث وصلت إلى 46,000 جنيه مصري للمحلي و50,500 جنيه مصري للمستورد، كما سُجل ارتفاع في سعر طن بذرة القطن، حيث وصل إلى 23,000 جنيه مصري، وأشار التجار إلى تباين في أسعار المواد الخام للأعلاف، مثل صويا وذرة وقصب السكر، نتيجة استمرار الصراع الروسي الأوكراني وزيادة أسعار الوقود على مستوى العالم، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاج الكبار من الأعلاف.

اسعار الاعلاف اليوم

تعرضت أسعار المواد العلفية لتراجع يبلغ حتى 30%، حيث شهد سعر الطن انخفاضًا بقيمة 7 آلاف جنيه ليصل إلى 25 ألف جنيه، مقارنة بالسعر السابق البالغ 32 ألف جنيه، نجم هذا التراجع عن صفقة حكومية مع الإمارات في رأس الحكمة، وتخفيضات جمارك كبيرة على المواد العلفية بعد توفير الدولار من البنوك، مما أدى إلى تراجع سعر الدولار في السوق السوداء، بالنسبة لتأثير هذا التراجع على قطاع الدواجن.