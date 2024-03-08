100000 دينار بمناسبة شهر رمضان.. “وزارة المالية” تزف بُشرى سارة حول سلم رواتب المتقاعدين الجديد

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبدأ العديد من التساؤلات في دولة العراق، حول سلم الرواتب الجديد للمتقاعدين بعد تطبيق الزيادة البالغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي، يتم العمل على إضافتهم لراتب كل متقاعد، إضافة إلى أن هذه الزيادة تُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة وملائمة لجميع المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، خاصة مع الإضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الحالي.

سلم رواتب المتقاعدين بالزيادة

حددت وزارة المالية العراقية، سلم رواتب المتقاعدين الجديد بعد تطبيق الزيادة التي تبلغ نحو 100 ألف دينار عراقي، وفقًا لما يلي:-

في حالة إذا كان راتب المتقاعد 300 ألف دينار فإنه بعد الزيادة يكون 500 ألف دينار وهو الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين.

بينما في حال إذا بلغ راتب المتقاعد 500 ألف دينار عراقي فبعد الزيادة يكون 600 ألف دينار عراقي بعد تطبيق الزيادة البالغ قيمتها 100 ألف دينار.

كذلك يحصل المتقاعد البالغ راتبه 600 ألف على 700 ألف دينار عراقي بعد الزيادة.

هذا وأن المتقاعد الذي يصل راتبه إلى 850 ألف دينار فيكون بعد الزيادة 950 ألف دينار.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة التي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي، وفقًا للأتي:-