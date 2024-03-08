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وصفة السحور في رمضان.. كيك الشاي الخفيف بأسهل طريقة وبأقل تكلفة
كيك الشاي من الوصفات الخفيفة واللذيذة التي نتناولها في الصباح، كما أنه يمكن تناولها في السحور خلال شهر رمضان المبارك، وفي السطور التالية نوضح لكم طريقة سهلة وبسيطة للقيام بتحضير الكيكة.
مكونات كيك البرتقال
- ثلاثه حبات من البيضات.
- كوب من عصير برتقال غير محلي.
- إثنين كوب من الدقيق.
- كوب إلا ربع من الزيت.
- كوب إلا ربع من السكر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة من البيكنج باودر.
- كوب من الزبدة.
- 1 كوب من الحليب الكامل الدسم.
طريقة التحضير
- ثبتي الرف الشبكي الأوسط في الفرن، شغلي الفرن علي درجة حرارة 180 درجة.
- استعملي قالب مستدير ذو فتحة من الوسط، قم بدهنه بالسمن ثم رشي به القليل من الدقيق، اتركيه جانبا في طبق مناسب أو علي قطعة من الورق، انخلي الدقيق، الملح، البيكنج باودر، اتركيه جانبا.
- في الخلاط ضعي الزبدة، السكر، قم بتشغيل المضرب علي خلط هذة المكونات لمدة لا تقل عن أل خمس دقائق حتي تصبح عجينه كريمة وهشه.
- قم بإضافة البيض بالتدريج واحدة تلو الأخري مع الخفق المستمر ثم قم بوضع الفانيليا.
- أضيفي ثلث مقدار خليط الدقيق، أضيفي نصف مقدار الحليب، أخفقي علي سرعه بطيئة إلي أن يختفي الدقيق.
- أضيفي بقية الحليب، الباقي من الدقيق، ثم اخفقي إلي أن يختفي تماما.
- قم بخفق هذه المكونات علي سرعة متوسطة لمدة دقيقتين إلي أن يصبح الخليط ناعم وفاتح جدا.
- ضعي الخليط في القالب.
- اخبزي من مدة 35-40 دقيقة.
- قم باختبار النضج.
- ثم اخرجي القالب من الفرن، اتركيه علي شبك معدني لبضع دقائق حتي يبرد تماما.
- أخيرا: قم بتقطيع ألكيك بالطريقة التي تحبها.