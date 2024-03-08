وصفة السحور في رمضان.. كيك الشاي الخفيف بأسهل طريقة وبأقل تكلفة

كيك الشاي من الوصفات الخفيفة واللذيذة التي نتناولها في الصباح، كما أنه يمكن تناولها في السحور خلال شهر رمضان المبارك، وفي السطور التالية نوضح لكم طريقة سهلة وبسيطة للقيام بتحضير الكيكة.

مكونات كيك البرتقال

ثلاثه حبات من البيضات.

كوب من عصير برتقال غير محلي.

إثنين كوب من الدقيق.

كوب إلا ربع من الزيت.

كوب إلا ربع من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة من البيكنج باودر.

كوب من الزبدة.

1 كوب من الحليب الكامل الدسم.

طريقة التحضير