خطوات استعادة باسورد الدفع IPN لتطبيق InstaPay بكل سهولة

في عصر يزداد فيه الاعتماد على التقنيات الرقمية في إجراء المعاملات المالية، يواجه المستخدمون أحيانًا تحديات مثل نسيان كلمة المرور، تطبيق InstaPay، الذي أطلقه البنك المركزي المصري في عام 2022 كمنصة رسمية للتحويلات الفورية بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية في مصر، يقدم حلًا بسيطًا لاستعادة أو تغيير رقم الدفع السري IPN بكل سهولة وأمان.

إعادة تعيين باسورد IPN لـ InstaPay

لضمان استمرارية وسهولة الوصول إلى خدمات الدفع الرقمي دون انقطاع، يُعد تغيير أو استعادة باسورد IPN في تطبيق InstaPay عملية مباشرة وسهلة، تتبع هذه العملية بضع خطوات بسيطة تضمن لك استعادة الوصول إلى حسابك بسرعة، إليك كيفية إجراء هذا التحديث:

ابدأ بفتح تطبيق InstaPay على جهازك المحمول وتوجه إلى قائمة الحسابات. حدد الحساب الذي ترغب في تعيين رقم سري IPN جديد له واضغط عليه للمتابعة. من القائمة المعروضة، اختر خيار “إعادة ضبط IPN PIN” لبدء عملية التغيير. قم بكتابة الأرقام الموجودة على بطاقة الخصم المباشر (Debit card) الخاصة بك والرقم السري المستخدم في ماكينات الصراف الآلي (ATM). ستتلقى رسالة نصية (OTP) من البنك، قم بإدخال هذا الرمز في الخانة المخصصة له. في الخطوة الأخيرة، أدخل الباسورد الجديد الذي تختاره في الخانة المحددة لذلك.

الميزات الرئيسية لتطبيق “انستا باي

“انستا باي”، بصفته أحد الحلول الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية في مصر، يقدم مجموعة متكاملة من المزايا التي تلبي احتياجات المستخدمين بكفاءة عالية، وتتضمن هذه المميزات: