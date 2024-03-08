بالرقم القومي استعلم الان … رابط الاستعلام عن المقبولين في مسابقة ال30 ألف معلم مساعد عبر البوابة الإلكتروني jobs.caoa.gov.eg

خلال الفترة الماضية الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي في التنظيم والإدارة أعلن عن مسابقة ال 30 ألف معلم، وقامت بفتح باب التقديمات في الفترة التي تتراوح بين 18 يناير واستمرت حتى 31 يناير، منذ أن انتهت فترة التقديمات العديد من المتقدمين ينتظرون عرض نتائج المسابقة والاستعلام عن المقبولين في مسابقة ال 30 ألف معلم، ولذلك ارتفعت معدلات البحث من قبل العديد، وبناء على أهمية الموضوع نوضح من خلال موقعنا الإلكتروني الإخباري البديل التفاصيل الكاملة عن موعد الإعلان وكيفية الاستعلام عن نتائج المسابقة

رابط الاستعلام عن المقبولين في مسابقة ال30 ألف معلم 2024

الاستعلام عن المقبولين في مسابقة ال 30 ألف معلم، من المقرر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يبذل قصارى جهده، على أن يمكن الجميع من الاستعلام عن القبول المبدئي للراغبين رغم المتقدمين من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، حيث إن مرحلة ما بعد التقديم في مرحلة خوض مسابقة العام الثالث 2024 لوظائف معلم مساعد بهيئة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعلام عن نتائج المسابقة أتاحت جهاز التنظيم والإدارة من خلال الموقع الرسمي من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

ما هي المستندات المطلوبة في مسابقة 30 ألف معلم 2024؟

مسابقة الثلاثين ألف معلم تستهدف أكثر من 18000 معلم ضمن الدفعة الثانية، كما أنه يتم التعيين في المرحلة الابتدائية من صفوف النقل الرابع والخامس والسادس، حيث إنه بمجرد إنهاء إجراءات التقديم واجتياز الاختبارات يتم تسليمهم العمل استهلال من العام الدراسي المقبل، وللقبول في المسابقة يجب تقديم المستندات التالية: