من الساعة كام الساعة كام!!.. مواعيد المترو في رمضان 2024 بعد قرار تعديل المواعيد طبقا لوزارة النقل

يتساءل العديد من المواطنين داخل جمهورية مصر العربيه عن مواعيد المترو في رمضان 2024 وذلك بعد ما قررت وزارة النقل تعديل المواعيد مع بداية أيام شهر رمضان المبارك والذي اقتربت لياليه بشدة، وكانت وزارة النقل قد أكدت عن وجود بعض التعديلات في مواعيد المترو خلال شهر رمضان بالإضافة إلى كشفها عن تقديم خدمات عظيمة للجمهور بعدما قامت بتزويد كافة المحطات في ماكينات TVM والتي يستطيع المواطنون من خلالها شراء التذاكر بشكل الالكتروني ولا يحتاجوا إلى الوقوف أمام الشبابيك رغبة منها في التسهيل على المواطنين وتقليل التكدس والازدحام.

مواعيد المترو في رمضان 2024 بعد قرار تعديل المواعيد طبقا لوزارة النقل

وطبقا لما أعلنت عنه وزارة النقل بشكل رسمي فان مواعيد المترو في رمضان 2024 ستكون على النحو التالي:-

بالنسبة للخط الأول والمتجه من حلوان إلى المرج الجديدة فسيكون بداية التشغيل في ال 5:15 صباحا، وسيستمر حتى ال 1:00 صباحا.

بالنسبه للخط الثاني والمتجه من شبرا الخيمة إلى المنيب سيكون بداية التشغيل من ال 5:15 صباحا وحتى ال 1:00 صباحا.

بالنسبة للخط الثالث والمتجه من عدلي منصور إلى محور روض الفرج ستكون بداية التشغيل مع ال 7:15 صباحا وستستمر حتى ال 1:00 صباحا.

وزارة النقل تنهي استعداداتها استقبالا للشهر الكريم

أكدت وزارة النقل عن انتهائها من كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك وذلك في المترو والسكة الحديد سواء وذلك من خلال توفير العديد من الطرق التي يمكن للمواطنين من خلالها حجز التذاكر سواء من خلال الشبابيك المتوفرة في المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال الحجز الالكتروني.