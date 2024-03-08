“طالع نازل” أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 مارس 2024 في محلات الصاغة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 مارس 2024، بعد قرار تحرير سعر الصرف في مصر وبدأت أسعار الذهب أن تشهد حالة من عدم الإستقرار، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن أسعار الذهب كونه من أكثر السلع التي يحرص المواطن على شرائها للاستثمار لما فيه من مكسب كبير، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أسعار الذهب اليوم .

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 مارس 2024

عدد كبير من المواطنين يبحث عن أسعار الذهب اليوم حتى يتمكنوا من الشراء أو البيع، وخلال الأيام الأخيرة شهد سعر الذهب في مصر حالة من عدم الاستقرار وهذا بسبب قرار الحكومة المصرية بتحرير سعر الصرف وإليكم الأسعار…..

سعر جرام الذهب 24 بـ 3480 جنيه للبيع بينما سجل 3622 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 3220 جنيه للشراء، و3170 للبيع.

سعر جرتم الذهب عيار 18 سجل 2760 جنيه للشراء، و 1717 جنيه للشراء.

أما عن سعر جرام الذهب عيار 14 فقد وصل 2152 للشراء، و 2119 جنيه للبيع.

وأخيراً سعر الجنيه الذهب وصل اليوم 25769 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 25360 جنيه.

أسعار الذهب اليوم 8 مارس 2024 بالمصنعية

فيما توقع خبراء اقتصاديون أن ترتفع اسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3500 جنيه، وهذا بعد أن ارتفع سعر أونصة الذهب عالمياً ليسجل 2500 دولار.

وتختلف المصنعية في مصر بإختلاف محلات الصاغة من محافظة إلى أخرى، إلا أنها في النهاية تتراوح بين 5% إلى 10% من قيمة المشغولات الذهبية المباعة.