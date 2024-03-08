الأعمال الرمضانية الجديدة.. تردد قناة mbc مصر 2024 على نايل سات

تردد قناة mbc مصر 2024، تهتم قناة ام بي سي مصر بالانفراد كل سباق رمضاني بعرض أهم وأقوى المسلسلات المصرية، تحظى قناة ام بي سي مصر على إعجاب ملايين المتابعين كونها قناة مجانية تعمل بدون تشفير وإلتقاطها على الجهاز قوي للغاية، وتتم عملية التجميل في ثواني معدودة، تأسست القناة في عام 2012 وقد مضى على انطلاقها 12 عام من التألق والشهرة الواسعة

ويوم بعد يوم تصل القناة إلى أعلى المراكز لما تقدمه من مسلسلات وبرامج ناجحة تليق بالجمهور المتابع، تعمل قناة ام بي سي على مدار 24 ساعة بدون أي توقف وتعمل على النايل سات وعرب سات واليوم ننشر لحضراتكم عبر موقعنا البديل تردد قناة mbc مصر 2024.

تردد قناة mbc مصر 2024

تستخدم قناة ام بي سي مصر العديد من الإمكانيات التي تحسن من ادائها العام لكي لا يحدث بها أي توقف أو تقطيع على مدار 24 ساعة،كما تستمتعون بمتابعة الأعمال التي تقدمها القناة بأعلى جودة واقوى صوت وأوضح صورة لذلك هناك بحث رائج على جوجل منذ فترة عن تردد قناة mbc مصر التي تشارك بقوة في المنافسة الرمضاني والذي يأتي ترددها على النحو التالي

التردد: 11470.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مسلسلات وبرامج رمضان 2024 على mbc مصر

أعلنت شبكة قناة mbc مصر عن طرح مجموعة من البرامج التلفزيونية والمسلسلات الرمضاني لكبار النجوم والنجمات وتأتي الخريطة التي تنقلها القناة على النحو التالي