“ميدو ضرب لولو” عالم من الأغاني المفضلة للأطفال: استقبل الآن تردد قناة وناسة الجديد 2024

يوجد العديد من الصغار داخل الوطن العربي يتابعوا أغاني قناة وناسة الفضائية والتي حصلت على إعجاب كبير من الصغار ويرجع ذلك لمحتواها الترفيهي لذلك يبحث العديد من أهالي الصغار عن تردد قناة وناسة لكي يقوم بتنزيل التردد لمتابعة كل ما هو حديث لذلك نتيح لكم عن طريق هذا المقال لتردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات والنايل سات.

استقبل الآن تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

يمكنك متابعة قناة وناسة الفضائية للصغار كل ما هو حديث مجانًا بدون أي اشتراكات من خلال القمر الصناعي نايل سات وعن طريق إدخال المعلومات التردد التالي:

تردد القناة:١١٤٧٠.

أما بالنسبة للاستقطاب: عمودى.

القمر الصناعي لقناة : نايل سات.

معدل الترميز للقناة ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ للقناة: 6\5.

الجودة : SD.

ضبط تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

يمكنك متابعة كل ما هو حديث من أغاني على القمر الصناعي عرب سات مجانًا وبدون أي اشتراكات مالية عن طريق إدخال المعلومات التردد هو يتمثل فيما يلي:

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي للقناة: عرب سات.

معدل الترميز للقناة وناسة: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء للقناة: 3/4.

أما بالنسبة للجودة: HD.

تنزيل تردد قناة وناسة

سوف يمكنك استقبال تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية العرب سات والنايل سات بدون أي اشتراك مالي، كما يمكنك تنزيل هذا التردد عن طريق الخطوات التالية:

أولًا فتح شاشة التلفاز.

اضغط على زر Menu بريموت الكنترول.

اضغط على بحث يدوي.

قوم بإدخال البيانات التردد وتخصيص القمر الصناعي.

اضغط على زر بحث.

أشهر أغاني قناة وناسة 2024

يمكنك مشاهدة أروع الأغاني للصغار على شاشة قناة وناسة، وسوف نذكر هذه الأغاني في السطور التالية: