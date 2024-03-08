“السوق السودا اضربت” سعر الدولار اليوم 8 مارس 2024 في مصر

يهتم عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين بالتعرف على سعر الدولار اليوم 8 مارس 2024 في مصر، والذي يشهد حالة من عدم الاستقرار بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة إلى 6%، وتحرير سعر الصرف،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على سعر الدولار اليوم 8 مارس 2024 في مصر .

سعر الدولار اليوم 8 مارس 2024 في مصر

حيث يهتم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال التعرف على سعر الدولار اليوم 8 مارس 2024، خاصة بعد القرارات العاجلة التي أعلن عنها البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة لـ 6% وتحرير سعر الصرف، بعد انتعاش الاقتصاد المصري بعد استلام الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة، حيث تسعى الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وجذب عدد كبير من المستثمرين .

سعر 1 دولار أمريكي 49.9 جنيه مصري.

سعر 5 دولار أمريكي 249 جنيه مصري.

سعر 10 دولار أمريكي 498.5 جنيه مصري.

سعر 25 دولار أمريكي وصل 1.246 جنيه مصري.

فيما جاء سعر 50 دولار أمريكي بقيمة 2492 جنيه مصري.

سعر 100 دولار أمريكي 4.986 جنيه مصري.

سعر 500 دولار أمريكي 24.925 جنيه مصري.

سعر 1000 دولار أمريكي 49.850 جنيه مصري.

سعر 5000 دولار أمريكي 249.250 جنيه مصري.

وأخيراً سعر 10000 دولار أمريكي بقيمة 498.500 جنيه مصري.

سعر الدولار الأمريكي في البنوك اليوم