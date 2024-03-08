عاجل .. نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 عبر وزارة التربية والتعليم العراقية

من هذا المكان، يمكنكم الوصول إلى نتائج الصف الثالث المتوسط للدورة الأولى لعام 2024 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وقد أصبحت نتائج الصف الثالث المتوسط للفصل الدراسي الأول لعام 2024 من أبرز الأمور التي يتطلع إليها كثير من الطلاب والطالبات في العراق، حيث من المنتظر أن تصدر في الوقت الحالي، ومن الجدير بالاهتمام أن وزارة التربية والتعليم العراقية تعمل بكل ما في وسعها للإفصاح عن هذه النتائج، في ما يأتي في هذا المقال، سوف نوفر لكم كافة المعلومات المتصلة بالإعلان عن هذه النتائج.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

من المتوقع أن تعلن وزارة التربية العراقية عن نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول من عام 2024 خلال الساعات القليلة القادمة،وقد صرحت الوزارة أن عملية التصحيح والمراجعة لا تزال جارية حتى الآن، وهذا من الأسباب التي ساهمت في تأخير إعلان النتائج، وأشارت الوزارة إلى أن النتائج ستُنشر فور الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتحقق والمراجعة.

خطوات الاستعلام نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

ويسعى الطلاب العراقيين لمعرفة نتائجهم وبكل بساطة للحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024 باتباع الإرشادات التفصيلية التي يوفرها موقع الوزارة عن الإجراءات اللازمة.