تردد قناة on time sports والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك 2024

تردد قناة on time sports الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك نهائي الكأس 2024 الذي يقام بعد ساعات قليلة للغاية، تلك البطولة التي يتمناها جَمهور الفريقين خاصة بعد حُزْمَة الصفقات التي أجراها الفريقين في فترة الإنتقالات الشتوية، حيث استطاع الفارس الأبيض ضم (عبد الله السعيد، ناصر ماهر، سيف فارق جعفر، محمد شحاتة) وغيرهم من النجوم الكبيرة، فيمَا استطاع المارد الأحمر بضم الحارس المميز الزنلفي، المهاجم الفلسطيني أبو على.

تردد قناة on time sports بعد التحديث 2024

تصدرت قناة أون تايم سبورت محركات البحث في الساعات الأخيرة قبل انطلاق صفارة مباراة القمة المصرية والإفريقية بين الزمالك والأهلي، لذلك يستطيع محبي الكرة المصرية مشاهدة المباراة على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب رأسي.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس مصر 2024

أعلنت شبكة قنوات MBC مصر إذاعة مباراة القمة العربية والمصرية بين الأهلي والزمالك، كما كشفت مجموعة قنوات السُّعُودية الرياضية تمكنها من إذاعة مباراة الأهلي والزمالك بالإضافة إلى أون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري الممتاز.

تردد قناة MBC مصر 2024

تعد قناة أم بي سي مصر واحدة من القنوات الفضائية الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي اليوم مساء اليوم، لذلك يمكن ضبط تردد القناة كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ssc السعودية 2024

تدخل مجموعة قنوات اس اس سي الرياضية ضمن مجموعة القنوات الفضائية الرياضية الناقلة لمباراة النهائي الأفريقي بين القضبين الزمالك والأهلي، لذا يمكن ضبط ترددها كالتالي:

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي نايل سات.

القناة مشفرة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الزمالك ضد الأهلي اليوم الجمعة 8 مارس 2024 في التوقيتات التالية: