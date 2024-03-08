مصطفى حسني… برنامج بصير في رمضان 2024 رحلتك من الشتات إلى اليقين الموعد والقنوات العارضة

برنامج بصير في رمضان 2024 الذي بدأ الداعي الكبير مصطفى حسني بالترويج له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك وانستجرام، وأكد على انتهاء تصوير البرنامج على أن يتم طرحه أول أيام الشهر الكريم ولمدة 30 يوم، منذ عدة أيام ظهر الداعي مصطفى حسنى مع لقاء على شاشة قناة on مع الإعلامية منى الشاذلي وكشف عن الكثير من المعلومات

وأنه بذل جهد كبير لنشر الدعوة الإسلامية وانشغل كثيراً في تقديم رسالته وهذا ما كان يزعج بعض المشايخ لأنه كان يتغيب عن الحضور وذات مرة كان هناك شيخ جليل قام بخصامي لعدم حضور وأنني فضلت الدعوة عن العلم، لأن النسبة الأكبر كانت للعلم 80% وفقاً للتشريع وأن 20% فقط للدعوة، تابعوا معنا الفقرات التالية للإطلاع على موعد عرض برنامج بصير في رمضان 2024 والقنوات الناقلة.

برنامج بصير في رمضان 2024

منذ ساعات قليلة كشف الداعية مصطفى حسني عن انتهاء تصوير برنامج بصير وأعرب عن سعادته الشديد باختيار مواضيع الحلقات، وبرنامج بصير وصفه مصطفى حسني رحلتك من الشتات إلى اليقين، في آخر لقاء تلفزيوني للداعية في برنامج معكم منى الشاذلي صرح بالعديد من الأمور التي لم يفصح عنها من قبل، وأنه تعرض لصعوبات كثيرة رغم ما يحدث كانت صامداً على الرأي لأن أرى في الدعوة راحة شديد لأنني أسير على خطى الحبيب سيدنا محمد، وحرص مصطفى حسنى على تقديم برامج دينية مختلفة كل عام لاستكمال مسيرته وتصحيح المفاهيم الخاطئة

الموعد والقنوات العارضة برنامج بصير

بعد يومين فقط تنطلق أولى حلقات برنامج بصير رحلتك من الشتات إلى اليقين للداعية الإسلامي مصطفى حسني، والذي يبدأ عرضه 1 من رمضان يوم الإثنين المقبل الموافق 11 من مارس 2024 عبر شاشة قناة on ويمكنكم ضبط إشارة القناة على الجهاز للاستمتاع بمتابعة حلقات البرنامج والاستفادة منها ويأتي التردد على النحو التالي: