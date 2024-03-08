“استقبلها هسه“ نزل تردد قناة كربلاء العراقية الجديد 2024 نايل سات
تردد قناة كربلاء
تعتبر قناة كربلاء واحدة من أشهر القنوات العراقية التي حازت على شهرة كبيرة للغاية في كل مكان داخل الوطن العربي وأصبح لها العديد من المشاهدين والمتابعين الذين يرغبون في مشاهدة تلك القناة بشكل مستمر ومتابعة الأحداث عليها لحظة بلحظة، وقد قامت إدارة القناة بتحديث التردد الخاص بها ليصبح أكثر تناسباً مع التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم ومنعاً للتشويش، وقد أصبحت القناة تقوم بعرض محتواها بصوت نقي وجودة عالية للغاية، ولذلك تابعوا معنا هذا المقال لنتعرف اكثر عن تردد قناة كربلاء.
تردد قناة كربلاء على القمر الصناعي نايل سات
يمكن ضبط تردد قناة كربلاء على القمر الصناعي نايل سات من خلال خطوات التالية:
التردد: 12604.
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: نايل سات.
معامل تصحيح الخطأ: ¾.
معدل الاستقطاب: رأسي.
سمات قناة كربلاء 2024
هناك العديد من المميزات في قناة كربلاء والتي تميزها عن غيرها من القنوات الأخرى ومن تلك المميزات ما يلي:
- القناة ليست مشفره حيث تقوم بعرض محتواها بشكل مجاني.
- تعتبر من القنوات المناسبة لجميع الاعمار السنية.
- تقدم القناة محتواها الديني بشكل مميز من خلال ترتيل القران الكريم طوال اليوم وعرض البرامج الدينية.
- تقوم القناة بعرض محتواها باللغه العربيه الفصحى.
- القناة تتناسب مع العادات والتقاليد العربية والشرقية.
- يمكن مشاهدة القناة طوال اليوم بدون أي تقطيع.
- تتميز القناة بجودة عالية للصورة وصوت نقي.