لائحة العطل المدرسية في المغرب الرسمية الجديدة لعام 2024/2025

العطل المدرسية في المدارس المغربية تعتبر أمرا بالغ الأهمية للطلاب وأولياء الأمور، حيث تسهم إيجابياً في تحسين أداء الطلاب الدراسي وتطوير مهاراتهم وممارسة هواياتهم خلال تلك الفترة، وتشمل هذه اللائحة جميع مراحل التعليم من الإبتدائية إلى الثانوية، وتحدد أوقات الإجازات الرسمية والدينية التي يستفيد منها الطلاب خلال العام الدراسي. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الوزارة قراراً وزارياً لتنظيم تطبيق هذه اللوائح، لذلك سنقدم في هذا المقال معلومات حول جدول العطل المدرسية لعام 2024 في المغرب، والذي تم تحديده من قبل وزارة التربية والتعليم المغربية.

لائحة العطل المدرسية 2023 – 2024 في المغرب

تهم العطل المدرسية الطلاب في المغرب بشكل كبير، وقامت وزارة التربية والتعليم بتحديد جدول العطل المدرسية للعام 2024 منذ بداية العام الدراسي، وهو كما يلي:

يتم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في كافة المدارس والمؤسسات الحكومية من بداية يوم 27 إلى يوم 28 سبتمبر كعطلة رسمية.

بعد ذلك، يحصل الطلاب في المغرب على فترة توقف تستمر لمدة 8 أيام متواصلة، تبدأ من 15 أكتوبر إلى 22 أكتوبر.

العطلة الثانية هي ذكرى يوم المسيرة الخضراء التي تصادف السادس من شهر نوفمبر.

يتمتع الطلاب أيضًا بإجازة رسمية في ذكرى يوم الإستقلال المغربي في 18 نوفمبر من كل عام.

بعد ذلك، يتبع الطلاب فترة بينية ثانية تستمر لمدة 8 أيام أيضًا، ابتداءً من اليوم الثالث من ديسمبر حتى اليوم العاشر.

إحدى العطل المنتظرة بفارغ الصبر من قبل العديد من الطلاب هي عطلة رأس السنة الميلادية، حيث تصادف يوم 1 يناير.

واحدة من العطلات الهامة أيضاً هي الإحتفال بعيد الإستقلال السنوي في الـ 11 من يناير.

ثم يأتي بعدها عيد منتصف العام، الذي يبدأ يوم 21 يناير ويمتد لمدة ثمانية أيام حتى يوم 28 من نفس الشهر.

سيتم منح الطلاب في المدارس إجازة منتصف الفصل الثالث، حيث تبدأ في 10 مارس وتنتهي في 17 مارس 2024.

أيضًا تُعتبر عطلة الفطر المبارك من العطلات الرسمية حيث تبدأ من اليوم الأول من شهر شوال وتستمر حتى اليوم الثالث منه.

تعتبر عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 2024 في المدارس المغربية بدايةً من 8 ذي الحجة ولمدة ثلاثة أيام.

لائحة العطل المدرسية

لائحة العطل المدرسية

جدول العطل الرسمية 2024 المغرب

تم تحديد جدول العطل الرسمية للعام 2024 في المغرب من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتسهيل فهمه للطلاب والطالبات، يتم تحديد عدد أيام العطل وفقًا للائحة الخاصة بالعام الدراسي 2023/2024 والتي تشمل العطل على النحو التالي:

تتضمن عطلة المولد النبوي الشريف يومين متتاليين.

فترة العطلة البينية تستمر لمدة 8 أيام متتالية.

سيكون الإحتفال بذكرى المسيرة الخضراء في المغرب لمدة يوم واحد فقط.

كذلك عطلة عيد الإستقلال يوم واحد.

سيكون طول عطلة الفترة البينية الثانية ثمانية أيام.

وعطلة رأس السنة الجديدة يوم واحد.

وفي الإضافة إلى ذلك، تم تأجيل تقديم وثيقة الإستقلال لمدة يوم واحد فقط.

وعطلة منتصف السنة الدراسية 8 أيام.

كما أن عطلة الفترة البينية تبلغ 8 أيام.

أما عطلة عيد الشغل فتكون يوم واحد.

عيد الفطر يستمر لمدة 3 إلى 4 أيام من العطلة.

وفيما يتعلق بإجازة الفترة البينية الرابعة، فإنها تدوم لمدة 8 أيام.

عطلة عيد الأضحى تستمر لمدة 4 أيام متتالية.

تم الإعلان أيضا أن إجازة الربيع للعام الدراسي 2023/2024 ستكون من يوم 21 مارس 2024 وحتى يوم 7 أبريل 2024 لجميع الطلاب.

عطلة نهاية السنة الدراسية 2024

أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية بشكل رسمي عن موعد بدء العام الدراسي 2023-2024، حيث سيبدأ العام الدراسي لجميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية اعتباراً من الرابع من سبتمبر الحالي، وسيتواصل الدراسة لطلاب السلك الإبتدائي والمتوسط والثانوي حتى نهاية يوليو 2024.