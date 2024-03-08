تعرف عليها.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم في نهائي كأس مصر 2022/2023

ختم كلًا من الأهلي المصري والزمالك المصري مساء أمس الخميس التمارين الخاصة بهم للاستعداد لنهائي بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها اليوم الجمعة على أراضي المملكة العربية السعودية، ونجد مشجعي الفريقان يتساءلون من الآن عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك، حيث أول مرة يُقام كأس مصر خارج ديار مصرية، فدعونا ننقل لكم القنوات الناقلة لهذا اللقاء وأيضًا موعد التقاء الفريقان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

حصلت عدد من القنوات المصرية المحلية على حقوق نقل مباراة الأهلي والزمالك رغم إقامتها على الأراضي السعودية، حيث قناتي إم بي سي مصر وقناة أون تايم سبورتس وسيكون البث مشترك بينهما، فضلًا عن القناة السعودية ssc والتي تنقل المباراة للمغتربين المصريين بالأراضي السعودية، إذن القنوات الناقلة هذا اللقاء تأتي على النحو التالي:

قناة ssc 1 السعودية الرياضية.

قناة أون تايم سبورتس .

. قناة إم بي سي مصر.

موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

وضحنا لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم بنهائي كأس مصر 2023، وبالنسبة لموعد المباراة فتنطلق مساء اليوم عند الساعة السابعة والنصف، حيث الجمعة الموافق الثامن من شهر مارس لعام 2024، علمًا بأن الأهلي المصري أكثر الأندية تتويجًا لهذه البطولة، حيث حصل عليها 38 مرة، بينما الزمالك 28 مرة.

وقد وصل الأهلي المصري إلى النهائي بعد فوزه بثلاث أهداف على نادي إنبي “أهدافًا نظيفة”، أما الزمالك تأهل بعد الفوز على نظيره بيرامدز، حيث فاز بركلات الترجيح، وللعلم أن آخر لقاء بين الفريقان فاز الزمالك على الأهلي بهدفين برد هدف واحد فقط.