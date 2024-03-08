“أكيد اسمك فيهم”رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 منصة مظلتي spa.gov.iq

رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، من أثر الروابط التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعدما صرح مصدر مسؤول بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن رفع كشوفات جديدة لأسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية على منصة مظلتي تيسيراً على عدد كبير من المواطنين خاصة من كبار السن والسيدات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام والشروط اللازمة….

رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

حيث أعلنت وزارة العمل العراقية عن تخصيص رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، وتجنب الازدحام والتكدس داخل المكاتب والهيئات الحكومية، وأشارت الوزارة إلا أنه من المقرر أن يتم الإنتهاء من رفع بقية الكشوفات على موقع الوزارة أو على منصة مظلتي خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديداً قبل حلول شهر رمضان الكريم ليتمكن المواطنين من شراء ما يلزمهم من طعام وشراب وسلع غذائية، وإليكم خطوات الاستعلام….

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

أو الدخول على منصة مظلتي الالكترونية.

اختر برنامج الرعاية الإجتماعية.

ثم اضغط على تحميل الكشوفات.

انتظر ليتم الإنتهاء من تحميل الكشوفات.

ثم ابحث عن الاسم المراد الاستعلام عنه.

ما هي شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

وحددت وزارة العمل عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، وهي.