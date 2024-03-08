القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم 8 مارس 2024 في نهائي كأس مصر ومعلق المباراة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك، لم تتبقى سوى ساعات قليلة عن المباراة المنتظرة التي يلتقي فيها المارد الأحمر بفريق القلعة البيضاء في المباراة التي تجمع بينهما ضمن نهائي كأس مصر 2023، ويبحث عدد كبير من عشاق ومحبي الساحرة المستديرة عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية…..

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم

يستعد النادي الأهلي لملاقاة الزمالك في مباراة نهائي كأس مصر، والتي تقام للمرة الأولى خارج البلاد، حيث تقام في ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض مساء يوم الجمعة الموافق 8 مارس 2024، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

حيث تذاع مباراة الأهلي والزمالك على قناة بي ان سبورت 1 وقناة mbc مصر والتي يمكنكم استقبالهم على الترددات التالية…

التردد:11861.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة mbc مصر

التردد: 11474.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

من هو معلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وكما ذكرنا لكم أن مباراة الأهلي والزمالك سوف تذاع على قناة mbc مصر وقناة أون تايم سبورت ، وقد أعلنت إدارة قناة اون تايم سبورت عن عرض الأستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاق صافرة الحكم بساعة لتحليل أداء اللاعبين والتعرف على خطة المباراة والغيابات وأسبابها، برفقة الإعلامي المتميز “هاني حتحوت” وبرفقته الاعلامي حازم إمام وأحمد حسام ميدو، وحسام غالي وعماد متعب، على أن يتولى الإعلامي “مدحت شلبي” مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي والزمالك.