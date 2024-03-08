“خبر بمليون دولار لاصحاب المعاشات “.. رفع سن المعاش للمتقاعدين إلى 65 بدءا من هذا الموعد.. شوف نفسك هتطلع على المعاش امتى..!!

رفع سن المعاش هو موضوع يثير الكثير من الجدل في العديد من البلدان، حيث تعتبر هذه الخطوة ضرورية لتحسين استدامة نظام التقاعد وتخفيف الضغط على الموارد المالية للحكومة، ومع تزايد متوسط العمر وتقدم التكنولوجيا والطب الحديث، فإن الأشخاص يعيشون لمدة أطول مما كانوا يعيشون في الماضي، مما يعني زيادة تكاليف الحياة وزيادة أعداد المتقاعدين.

موعد رفع سن المعاش

قررت هيئة التأمينات الاجتماعية تأجيل سن التقاعد تدريجيا حتى بلوغ سن 65 عاما خلال فترة تمتد لتسع سنوات من الآن، يثير هذا الإعلان اهتمام العديد من الأفراد، الذين يتطلعون لفهم تفاصيل هذا القرار، خاصة فيما يتعلق بالموظفين في القطاعين العام والخاص داخل جمهورية مصر العربية، الهدف من هذا الإجراء يتمثل في معالجة التحديات المالية والعجز الحاد الذي يعاني منه النظام.

رفع سن المتقاعدين

نتيجة للتعديلات الجديدة في قانون المعاشات، تم تحديد إجراءات واضحة لرفع سن التقاعد لجميع الموظفين في مختلف المؤسسات والقطاعات العامة والخاصة، يهدف هذا القانون إلى تنظيم العملية التنموية في المجتمع المصري، كما تم اتخاذ قرار بتدريج زيادة سن المعاش، حيث سيصل الحد الأقصى لسن المعاش إلى 65 عاما في يوليو 2040، يرجى الاطلاع على التفاصيل التالية لزيادة ورفع سن المعاش: