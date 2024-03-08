استمتعي بطعم الشيش طاووق اللذيذ في رمضان: خطوات بسيطة ونتائج مذهلة مافيش أسهل من كدة!

في بعض الوقت تريد الكثير من ربات البيوت في تحضير وجبات شهية وبسيطة ومغذية في نفس الوقت، سوف نجد العديد منهن يقمن بالبحث عن وصفات لأكلات ووجبات شهية وبسيطة مثل الشاورما أو الكباب الحلة أو البرجر أو الشيش طاووق، وتعتبر وجبة الشيش طاووق من أهم تلك الوجبات الرائعة لأنها تختلف بالطعم المميز والقيمة الغذائية العالية، ويرجع ذلك لأن المقدار الأساسي في تحضير تلك الوجبة هو الدجاج المشوي الشهي والصحي والمميز كما يوجد الخضروات المشوية ذات القيمة الغذائية العالية، سوف نتحدث في هذا المقال عن هذا الموضوع بالتفصيل.

وجبة الشيش طاووق بدون فرن بتتبيلة بسيطة وسهلة

لابد من إتاحة عدة مقادير لكي تحصل على النتيجة المطلوبة وسوف نذكر هذه المقادير في الخطوات التالية:

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من البصل البودرة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة كبيرة من مسحوق البابريكا.

ملعقة صغيرة من الخل أو عصير الليمون.

أربع فصوص من الثوم المفروم.

أربع ملاعق كبيرة من الزبادي.

خمس قطع من صدور الدجاج المخلية بالإضافة إلى تقطيعها على هيئة مكعبات صغيرة الحجم.

خطوات التحضير

سوف يمكنك من تحضير تلك الوصفة بكل بساطه وسهولة، كما يمكنكِ أن تضمني الحصول على نتيجة مطلوبة عن طريق اتباع الخطوات التالية: